اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:42 ص
خالد صلاح
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مصرع شخص وإصابة 127 فى حادث خروج قطار عن مساره وسط الصين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:25 ص
مصرع شخص وإصابة 127 فى حادث خروج قطار عن مساره وسط الصين حادث قطار - أرشيفية
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره، فى مدينة "تشنتشو" بمقاطعة "هونان" وسط الصين، إلى شخص واحد وإصابة 127 شخصا، وذكرت مجموعة قوانغتشو للسكك الحديدية الصينية – فى بيان اليوم الثلاثاء - أن أعمال إصلاح السكة الحديدية اكتملت اليوم وأن تشغيل السكة الحديدية سيستأنف تدريجيا.
 
ووقع الحادث، الساعة 11:40 صباح أمس بتوقيت بكين، عندما صادف القطار انهيارا أرضيا، ما تسبب فى خروج خمس عربات عن مسارها، واشتعلت النيران فى عربة توليد الطاقة.
 
وكان القطار، T179 ، فى طريقه من مدينة "جينان" بمقاطعة "شاندونغ" شرقى الصين إلى "قوانغتشو" فى مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبى الصين. وتسبب تعطل الخدمة فى تأخير 31 قطارا حتى الساعة 1:30 مساء بالتوقيت المحلي، فيما قامت سلطات السكك الحديدية بتعديل الطرق للتعاطى مع الحادث.
 
 

الصين

حادث قطار

السلطات الصينيه

انهيار ارضى

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