وكالات

قفز أحد المصابين بفيروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة، اليوم الثلاثاء، من نافذة غرفته في مستشفى إسرائيلي.

وتم العثور على المريض البالغ من العمر 34 عاما، والذي تم إدخاله إلى مستشفى "Peda Furia" ملقى على الأرض خارج مبنى الجناح المخصص. حيث أفاد التلفزيون الإسرائيلي باحتمال قفز المريض من نافذة غرفته ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

ووفقا للتقييم الطبي الأولي، سيحتاج المريض إلى جراحة. وكان قد وصل إلى القسم المخصص للمرضى منذ حوالي أسبوع، بعد قضاء بعض الوقت في الحجر الانفرادي خلال فترة الاستشفاء.

وقال مدير المركز الطبي: "إن المريض حاول على ما يبدو إنهاء حياته".