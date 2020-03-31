اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: توزيع شريحة التابلت المدرسى على الطلاب فى المدارس.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:20 م
محافظ بورسعيد: توزيع شريحة التابلت المدرسى على الطلاب فى المدارس.. صور محافظ بورسعيد يتابع إجراءات توزيع شريحة التابلت
بورسعيد – السيد فلاح

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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمتابعة إجراءات توزيع شرائح التابلت بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات رافقه خلالها دكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك ضمن إجراءات عملية توزيع شريحة التابلت المدرسى لطلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة وعددهم 4041 طالبا وطالبة .

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وللحد من التكدس والاذدحام داخل المدارس، تم تخصيص 11 مركزًا بالمدارس لتوزيع الشريحة لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة وعددها 29 مدرسة ما بين الحكومى والخاص .

وأضاف محافظ بورسعيد، أن أمس الاثنين كان بداية توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى و الذى شهدت توافد اولياء الأمور  للحصول على الشرائح، مع التأكيد على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى العاملين وأولياء الأمور ومنع التكدس والاذدحام حفاظا على صحة المواطنين، كما ناشد المحافظ المواطنين بالتزام النظام والتعليمات والبعد عن الاختلاط حفاظا على الصالح العام للجميع .

يذكر أن تسليم الشريحة يتم من قبل الشركة المصرية للإتصالات  وهذه الشريحة بمثابة خط إنترنت لتفعيل التابلت المدرسى على منصة الوزارة الالكترونية وتوزع دون مقابل بهدف التيسير على الطلاب خلال هذه المرحلة.

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