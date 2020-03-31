اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الأمن يُمدد مهمة بعثة يوناميد حتى نهاية مايو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:03 م
مجلس الأمن يُمدد مهمة بعثة يوناميد حتى نهاية مايو قوات يوناميد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز مجلس الأمن الدولى مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، لتمديد فترة بعثة الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد"، حتى نهاية شهر مايو المقبل، وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن القرار نص على أن تحتفظ يوناميد خلال هذه الفترة بمواقعها وكوادرها البشرية كافة، مع وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بإجراءات تخفيضها وانسحابها بعد هذه الفترة.
 
وأوضح القرار، أن مجلس الأمن سيصدر قرارا جديدا بهذا الشأن قبل نهاية شهر مايو المقبل.
 
و كانت السلطات السودانية بولاية شمال دارفور شمال غرب السودان، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور يوناميد، قد أرجأت تغيير القوات الأممية بالولاية فى الوقت الراهن، إلى جانب تقييد حركتها داخل المدن ووسط المجتمعات، لتفادى تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وعقد اجتماع موسع بمقر الأمانة العامة لحكومة شمال دارفور بالفاشر، اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام للحكومة؛ ممثل الوالى محمد إبراهيم عبد الكريم- أكد فيه الطرفان على تقييد حركة القوات ومنع الإزدحام من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وأفراد البعثة.
 
وقال ممثل والى شمال دارفور، إن الأوضاع الصحية مستقرة بجميع المناطق ومعسكرات النازحين، مؤكدا عدم وجود أية حالة اشتباه بكورونا.
 
وطالب القيادات التنفيذية بضرورة تقديم الدعم الفنى واللوجستى لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية فى سبيل الوقاية، ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والإجراءات التى وضعتها وزارة الصحة وتجنب الازدحام والاهتمام بالنظافة وصحة البيئة لتجنب انتشار الوباء.
 

السودان

مجلس الامن

المانيا

بريطانيا

الاتحاد الافريقى

يوناميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة