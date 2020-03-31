اليوم السابع
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مجلس الأمة الجزائرى يدعو للالتزام التام بقرارات تبون لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:34 م
مجلس الأمة الجزائرى يدعو للالتزام التام بقرارات تبون لمواجهة كورونا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ.ش.أ

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دعا مجلس الأمة الجزائرى "الغرفة العليا بالبرلمان"، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المجلس فى بيان له، اليوم الثلاثاء، بـ"الهبة التضامنية لأبناء الشعب الجزائرى في مواجهة فيروس كورونا"، داعياً إياهم إلى ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها الرئيس تبون ومعها التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الوباء العالمي بهدف تقليص مخاطر العدوى وانتشار هذا الفيروس ومن ذلك الحجر الصحي وملازمة البيوت ووجوب التباعد الاجتماعي.

ووجه المجلس التحية إلى أهالى ولاية البليدة (شمال) التى تعد بؤرة لهذا الفيروس وكل الولايات الجزائرية، وترحم على شهداء الواجب الوطني من قطاع الصحة وعلى أرواح الضحايا الذين فقدتهم الجزائر بسبب هذا الوباء.

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 716 حالة إصابة، و44 حالة وفاة . 


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