مايك بومبيو عن مكافحة كورونا: التعاون بين القطاعين العام والخاص سيحدث فرقا

ريهام عبد الله

وجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الشكر للشركات الأمريكية وأصحاب الأعمال حول العالم، مؤكدا أنهم جعلوا الولايات المتحدة الأمريكية فخورة، قائلا :" التعاون العالمي بين القطاعين العام والخاص سيحدث فرق".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن شركاتنا الأمريكية في الخارج تجعل بلادنا فخورة، سيحدث التعاون العالمي بين القطاعين العام والخاص الفرق: معا سنوقف انتشار الفيروس".



بومبيو

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد بحث هاتفيا، مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" سبل التعاون بين الولايات المتحدة وأوربا، والاجتماع المقبل لوزراء الحلف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو أكد - خلال الاتصال - على الدعم الأمريكي للناتو وعلى أهمية الوحدة عبر الأطلسي، وكيفية مساعدة الحلف في تنسيق تعامل الدول الأعضاء لتفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".



كما ناقش بومبيو مع ستولتنبرج القضية الأفغانية وضرورة تشكيل حكومة شاملة بأفغانستان تضع الأولوية للتوصل إلى تسوية سياسية لتعزيز أمن البلاد.



ووجه الوزير الأمريكي الشكر للأمين العام لحلف شمال الأطلسي على جهوده من أجل تيسير عقد الاجتماع الوزاري بصورة افتراضية عبر الإنترنت، بما يظهر مدى تأقلم الناتو وقدرته على المحافظة على الروابط القوية بين الدول المتحالفة في أوقات الأزمات.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، قد وجه الشكر للجيش فى بيرو، لمساعدته المواطنين الأمريكيين المتواجدين فى المناطق النائية فى بيرو، قائلا :"فريقنا لن يتوقف حتى إعادة كل الأمريكيين الذي يرغبون بالعودة للوطن".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ممتن لشركائنا فى الجيش فى بيرو، لمساعدتهم للمواطنين الأمريكيين فى الأماكن النائية فى البلاد، فريقنا لن يتوقف حتى إعادة كل الأمريكيين الذي يرغبون بالعودة للوطن".