اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"لو قربت هكح فى وشك" محتال يهدد الشرطة بالسعال عليهم أثناء ضبطه بأمريكا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:52 م
"لو قربت هكح فى وشك" محتال يهدد الشرطة بالسعال عليهم أثناء ضبطه بأمريكا إف بي أى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هدد أحد المحتالين في بروكلين بولاية نيويورك عملاء "إف بي أى" أثناء القبض عليه بعد أن ثبت أنه يقوم بتخزين الأدوات الطبية والكمامات بكميات كبيرة لتعطيش السوق واستغلال المحتاجين لتلك المعدات لبيعها بأسعار أعلى من الطبيعي بشكل كبير، بأنه سوف يقوم بالسعال عليهم ووفقا لصحيفة ديلى ميل" عندما أحس فليدهام أن رجال الأمن على مقربة منه أخبرهم أنه مصاب بفيروس كورونا وهددهم بذلك .

وقام رجال الأمن بالابتعاد عنه حيث اتهموه ببيع حوالى 1000 قناع وجه مقابل مبلغ 12000 دولار وهو رقم كبير، ووجهوا له تهمة التلاعب في الأسعار، ويواجه فيلدهايم عقوبة أقصاها سنة واحدة في السجن وغرامة 100000 دولار ، في حين أن تهمة كاذبة بإلقاء تصريحات كاذبة للعملاء قد تؤدي إلى دفع غرامة قدرها 250،000 دولار وخمس سنوات في السجن.

وناشد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التوجه إلى ولايته لمساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية التي تجتاحها في ظل أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
 
وقال كوومو في مؤتمر صحفي عقده أمس في مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات في منهاتن، الذي حوله الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أربعة مستشفيات مؤقتة: "ساعدوا نيويورك، فنحن المصابين الآن، وغداً سيكون الوباء في مكان آخر وسيواصل مسار انتشاره في شتى أنحاء البلاد".
 
222

 


إف بي أى

نيويورك

أمريكا

كورونا

بروكلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إضاءة ناطحة سحاب فى نيويورك باللون الأحمر لدعم المسعفين بمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:06 ص

حديقة نيويورك المركزية تتحول لمستشفى ميدانى لمعالجة مصابى كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:54 ص

هل ينقذ المستشفى العائم مدينة "نيويورك" من كورونا؟.. سفينة "يو إس إن إس" تصل المنطقة المنكوبة لمساعدة المشافى على علاج المصابين.. ومدير المعهد الوطنى للأمراض المعدية لـ"الأمريكيين": الزموا منازلكم إلا للضرورة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 ص

حاكم نيويورك يعلن عن 7000 حالة جديدة فى الولاية

الإثنين، 30 مارس 2020 10:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة