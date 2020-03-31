"لو قربت هكح فى وشك" محتال يهدد الشرطة بالسعال عليهم أثناء ضبطه بأمريكا

كتب محمد جمال

هدد أحد المحتالين في بروكلين بولاية نيويورك عملاء "إف بي أى" أثناء القبض عليه بعد أن ثبت أنه يقوم بتخزين الأدوات الطبية والكمامات بكميات كبيرة لتعطيش السوق واستغلال المحتاجين لتلك المعدات لبيعها بأسعار أعلى من الطبيعي بشكل كبير، بأنه سوف يقوم بالسعال عليهم ووفقا لصحيفة ديلى ميل" عندما أحس فليدهام أن رجال الأمن على مقربة منه أخبرهم أنه مصاب بفيروس كورونا وهددهم بذلك .

وقام رجال الأمن بالابتعاد عنه حيث اتهموه ببيع حوالى 1000 قناع وجه مقابل مبلغ 12000 دولار وهو رقم كبير، ووجهوا له تهمة التلاعب في الأسعار، ويواجه فيلدهايم عقوبة أقصاها سنة واحدة في السجن وغرامة 100000 دولار ، في حين أن تهمة كاذبة بإلقاء تصريحات كاذبة للعملاء قد تؤدي إلى دفع غرامة قدرها 250،000 دولار وخمس سنوات في السجن.

وناشد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التوجه إلى ولايته لمساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية التي تجتاحها في ظل أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال كوومو في مؤتمر صحفي عقده أمس في مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات في منهاتن، الذي حوله الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أربعة مستشفيات مؤقتة: "ساعدوا نيويورك، فنحن المصابين الآن، وغداً سيكون الوباء في مكان آخر وسيواصل مسار انتشاره في شتى أنحاء البلاد".