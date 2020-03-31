اليوم السابع
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كنيسة مارجرجس بسوهاج تبث فيديوهات لايف بعد وقف التجمعات الكنسية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:39 م
كنيسة مارجرجس بسوهاج تبث فيديوهات لايف بعد وقف التجمعات الكنسية كلمة الأب بيشوى تقاوى
كتب على عبد الرحمن

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بدأت كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج "مقر مطرانية سوهاج والمنشاة والمراغة"، على مدار الأسبوع الماضى، حملة من البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك لتعويض أبنائها عن التجمعات الكنسية، بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الأنشطة والخدمات الكنسية الطقسية للحد من التجمعات في إطار مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للكنيسة اليوم، أنها تنظم عبر صفحتها لقاءً فى التاسعة من مساء كل يوم عبر   "Facebook Live" مع أحد كهنة الكنيسة يوجه فيه كلمة لشعب الكنيسة، كما خرج نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج مساء الأحد الماضى بكلمة طمأنة لشعب الإيبارشية من خلال بعض التأملات فى "مزمور 141"، الذى يعبر عن صلاة الإنسان لله وقت الضيقات وأن الله يخلصه من الضيق، عبر الصفحة ذاتها ، كما تبث الصفحة فعاليات "مدارس الأحد" ودروس التربية الكنسية لمراحل رياض الأطفال، والابتدائية، والإعدادية، لاستمرار تلقي أبناء هذه المراحل للتعليم الروحي في الأوقات المعتادة، بدون التجمع للحد من انتشار الفيروس.

وأكد البيان أن الإيبارشية تنوي التوسع في تقديم الخدمات الـ on line الفترة المقبلة لتلبية احتياجات أبناء الكنيسة خلال فترة توقف الخدمات الكنسية لينك الصفحة

https://www.facebook.com/SaintGeorgeSohag/

وتعد صفحة كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج هي أول صفحة موثقة لكنيسة قبطية أرثوذكسية على موقع فيسبوك، انطلق نشاطها منذ عشر سنوات وكان لها دور هام كمصدر موثوق للمعلومات حول الأحداث التي تعرضت لها الكنيسة مثل اعتداءات أغسطس 2013 ، وجنازة شهداء قرية "نجع مخيمر" السبعة الذين استشهدوا في ليبيا عام 2014 ، وزيارة قداسة البابا تواضروس إلى سوهاج في يناير الماضي.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل، واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها  غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أى جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.


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