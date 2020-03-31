غرامة 10 آلاف دولار أو السجن 3 سنوات..عقوبة أخبار كورونا الكاذبة بروسيا

كتبت ريم عبد الحميد

وافق مجلس النواب الروسى اليوم، الثلاثاء، على تعديلات على قانون جنائى يعاقب من ينشر معلومات كاذبة عن الظروف المعيشية التى تهدد الحياة والصحة العامة، بما فى ذلك الأوبئة.

وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، فإنه بموجب على التعديلات الجديدة، ستفرض غرامة تصل إلى 700 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار) أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات ستفرض على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة عن جائحة كورونا.

وكان عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، قد اعلن فى وقت سابق، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتى للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

كما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، أمس الاثنين أن نظام العزل الصحى سيستمر فى العاصمة الروسية موسكو حتى الـ 14 من شهر أبريل المقبل.

تماثل 42 شخصا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" فى العاصمة الروسية موسكو، وقد سُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة ليرتفع إجمالى عدد حالات المتعافين إلى 70 حالة.

صرحت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية للصحفيين، بتعافى 42 حالة من فيروس "كورونا".

وأضافت : "تعافى 42 شخصا آخر ممن تأكد إصابتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، ليصل عدد المتعافين لـ 70 شخصا فى موسكو، من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء فى تزايد. وآمل أن تكون الإجراءات الجديدة ستدعم هذا الاتجاه الإيجابي، حيث سيتباطأ نمو المرضى، وعدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء سينمو.