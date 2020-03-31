صور.. نائب محافظ سوهاج يتفقد سوقى "الشهيد والسيالة" ويُوجّه بتطهير الشوارع

سوهاج – عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، سوقى "الشهيد والسيالة" بحى غرب سوهاج؛ فى جولة ميدانية لمتابعة وضبط الأسعار وجودة السلع المعروضة للبيع للمواطنين من الخضر والفاكهة واللحوم، يرافقه فريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وخلال تفقده لمحلات الجزارة للاطمئنان على أسعار اللحوم تبين ارتفاع الأسعار وعلى الفور وجّه أصحاب المحلات للتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتوحيد الأسعار، وتقديم السعر المناسب للمواطن لضمان عدم استغلال الأزمة، وتبين أثناء المرور قيام بعض المحلات بعمل مبادرات لمكافحة الغلاء والبيع بسعر الجملة للمواطنين.واستمع نائب محافظ سوهاج لأحد المواطنين يطلب تطهير وتعقيم مكتب المعاشات بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض، وعلى الفور توجه حى غرب لتطهير المبنى استعدادا لاستقبال المواطنين.

وفى وقت سابق شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على ضبط الأسعار ورفع الإشغالات ومستوى النظافة بسوق منطقة الزهراء، وسوق مدينة ناصر بحى شرق سوهاج، والالتزام بمنع التجمعات بالأسواق. جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم؛ لمتابعة التزام الباعة فى الأسواق بالأماكن المخصصة لهم وفتح متنفس للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية عاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج، ومسئولى المرور وشرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأطمأن محافظ سوهاج على الأسعار المتداولة للخضر والفاكهة بالأسواق، مشددا على عدم زيادة الأسعار، واستمع إلى عدد من المواطنين، ووجه رئيس حى شرق بنقل الباعة الجائلين من الشارع وتوفير أماكن مناسبة لهم، وتكثيف حملات المرافق والمرور ورفع الإشغالات والقمامة من الشوارع.



نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم



نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم

نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم



نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم



نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم



نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم



نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم



نائب محافظ سوهاج خلال الجولة اليوم