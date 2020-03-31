صور .. ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحى السلام لحيازته 1400 لفة قمر الدين سوري المنشأ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن 400 جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط 13473 علبة جبنة بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال أثر النبي قسم شرطة مصر القديمة وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة علي الحيازة والمصدر مخالفًا أحكام القانون 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس ، وكذلك مخالفة القرار 330 الخاص بالمستندات وتحديد الارباح وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهته أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن كافة أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين تقوم بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وكانت تمكنت أحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا والشرابية والأميرية والزيتون بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلى والموسكى والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة وعابدين وباب الشعرية بالمنطقة الغربية والمعادى ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام والخليفة والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع شرطة المرافق،خلال الأسبوع الماضى من تنفيذ 4741 إزالة إدارية و 501 محضر إشغال طريق و268 محضر بيئة و95 محضر بائع متجول و217 محضر إدارة بدون ترخيص و 672 غلق إدارى .