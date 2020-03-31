اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:25 م
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لمكافحة إنتشار فيروس كورونا..

صور.. شباب قرية "كوم الأطرون" بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع بالتعقيم والتبرع بالسلع الغذائية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:01 م
صور.. شباب قرية "كوم الأطرون" بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع بالتعقيم والتبرع بالسلع الغذائية شباب قرية "كوم الأطرون" بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع
القليوبية نيفين طه

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شهدت قرية "كوم الأطرون" بمركز طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، إطلاق مبادرات شبابية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك التداعيات الصحية والإجتماعية المترتبة عليه، وعلى الفور عقب إعلان الحكومة إجراءتها المكثفة لمكافحة إنتشار الفيروس، بادر الشباب بطرح مبادرات خيرية تشمل تطهير القرية كاملةً بصورة يومية بالجهود الذاتية، وبالتبرعات من أبناء البلدة.

وشملت التبرعات المساهمة من البعض بمادة الكلور، والمساهمة من أصحاب مواتير الرش في البلدة، وتزامناً مع حملة التطهير بدء حملة تبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة والأسر التي تضررت نتيجة توقف عائلها عن العمل بالأجر اليومي، ونظراً لإتساع حجم البلدة شملت حملة التطهير تشكيل فرقتين ينفذان العمل يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً تماشيا مع بدء ساعات حظر التجول الذى قررته الحكومة، حيث تكون أسر البلدة جميعها ملتزمة بعدم مغادرة منازلها، ويستمر العمل حتي الثانية عشر ليلاً، ويشمل تطهير يومي للشوارع الرئيسية والفرعية.

وحسب تصريحات من المشاركين في المجموعة الأولي، فإن عددهم بلغ 45 شاباً بعد أن كانوا 15 شخص فقط في بداية العمل، ومن جانبهما رفض كل من "م.م .ع" و"ع.ش" ذكر إسميهما بالرغم من قيادتهما للمجموعة، وذكرا أسماء الباقيين كنوع من الحافز والتشجيع المعنوي لهم وهم كل من:-  "أسامة محمد عفيفي ،محمود السيد محمود ،جمال سلامة أبو الفتوح ، هشام محمد عفيفي ، حسام محمد عفيفي ، محمد السيد محمود ، أمين أحمد أمين ، أحمد محيي محمود ،مسعود عشماوي ، تامر جمال ، محمود صابر ، مجدي عطية ، محمد فوزي ، طارق سعيد ، عبد الرازق بيومي ، حسام حسين ، صابر أبوشديد ، محمود فايد ، محمد يحي سالم ، أحمد كامل ، حسن إبراهيم ،أبو السباع السيد ،قاسم السيد فرج ،أحمد أبوسلامة ، محمود إبراهيم ، شوقي بدوي، أحمد عصفور ، عبد الله ناصر ، أحمد سعيد مختار، محمد سعيد مختار ، السيد صلاح ، أحمد محمد منصور ، محمد توفيق ، محمد السيد عبد المجيد ، أحمد شكري ، طاهر السيد عواد ،تامر رضا توفيق ، عبده مصطفي شديد".

أما المجموعة الثانية فشكلتها جمعية رواد الغد وهي إحدي الجمعيات التابعة للشئون الإجتماعية، وإعتمدت علي تبرعات أعضائها، وضمت كل من "عمرحميدة، وعبد الرحمن جابر، وزياد إيهاب، محمد فايز، محمود صابر بكر، جمال رضوان، رفعت الصادق، محمود صابر عبد الرحمن، عبد السميع عبد السميع، أحمد محيي"، وقامت بتعقيم مساجد البلدة قبل إغلاقها إلي جانب الشوارع.

كما شهدت قرية كوم الأطرون حملة تبرعات بدأت بفكرة فريدة من نوعها أطلقها الشاب تامر شحاتة علي صفحته "الفيس بوك"، وهي نداء إلي أهل البلد بالتبرع بأي فائض من مخزونها الغذائي حتي لو كان رغيف خبز أو حبة باذنجان، علي أن يدور "تروسيكل" في شوارع البلدة بمكبر صوت للنداء، وفي صباح اليوم التالي لإطلاق الفكرة إنطلق التروسيكل ومن وراءه الشباب: "عزت عبد الخالق ، بسام سمير ، محمد طاهر ، إسلام عبد الظاهر ، أحمد سمير ، أحمد سلامة ، رزق السيد"، وكان التجاوب مدهشاً ومفاجئاً بكل المقاييس، وتم الإستعانة بإثنين تروسيكل إضافيين، وخرجت الأسر كل ماهو فائض عندها من زيت وسكر ومكرونة وجبن وخبز وسمن وسلع أخري.

وقام الشباب بعملية فرز لهذه السلع وإعادة تعبئتها في حقائب بلغت 412 حقيبة، حيث أنه تم توزيعها علي 412 أسرة في البلدة ،وأكد أن هناك حوالي 15 شابا آخرين قاموا بعملية التعبئة، وخضع الجميع للتطهير بالكحول وارتداء الجونتات أثناء عملية الفرز والتعبئة، وقال صحب المبادرة أنه فوجئ بحجم التبرعات المالية والتي وصلت إلي 62 ألف جنيه خلال أسبوع واحد وسيتم تقسيمها بالتساوي وتوزيعها علي الأسر الفقيرة .

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (1)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (1)

 

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (2)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (2)

 

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (3)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (3)

 

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (4)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (4)

 

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (5)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (5)

 

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (6)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (6)

 

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (7)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (7)

 

شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (8)
شباب قرية كوم الأطرون بالقليوبية يطلقون مبادرات لحماية الجميع (8)

 


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