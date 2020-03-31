اليوم السابع
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صور.. حملات شبابية لتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا فى الغربية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:49 م
صور.. حملات شبابية لتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا فى الغربية توزيع السلع إلى القرى
الغربية محمد طارق

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شن مجموعة من شباب مدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملات تطوعية بالتعاون مع بعض أهالى المدينة لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع قرى المدينة، وذلك من خلال التبرعات القادمة من أهالى المدينة الذين يشاركون فى هذه الأعمال الخيرية .

وقام الشباب بتوفير أوقاتهم وجهدهم لتعبئة المواد الغذائية داخل أكياس بلاستيكية، واستقلال سيارة نصف نقل والذهاب بها إلى القرى الأكثر احتياجا لتوزيعها، وسط فرحة كبيرة من الشباب المشارك فى تلك الحملة.

كانت مجموعة كبيرة من الشباب داخل مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، نظمت حملات تطوعية لتوعية وتنظيم المواطنين أمام ماكينات الصرف بالبنوك، وذلك بعد التكدس الكبير الذى شهدته الماكينات، وذلك حفاظا عليهم من الاختلاط وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقام الشباب بتنظيم المواطنين إلى مجموعات وتفرقة الرجال والإناث، وكذلك وضع كراسى تمام الماكينات على بعض متر بين كل كرسى والآخر، ووقوف فرد التنظيم لتطهير أيادى مستخدمى الماكينة قبل وبعد عملية الصرف بواسطة رش المواد المعقمة .

كانت محافظة الغربية، شهدت تكدس المئات من المواطنين أمام البنوك المختلفة وماكينات الصرف الآلى لصرف المرتبات والمعاشات، الأمر تم التحذير منه لمنع انتشار فيروس كورونا. وفى مدينة كفر الزيات خالف مئات المواطنين والموظفين القرارات وتكدسوا أمام ماكينات الصرف الآلى وأمام البنوك لصرف المرتبات والمعاشات.

وتكالب المواطنون على صرف مرتباتهم من الماكينات، وتكدسوا لإنهاء أعمالهم بالبنوك قبل الواحدة والنصف ظهرا، خاصة مع تعديل مواعيد العمل الجديدة بالبنوك وإغلاقها فى هذا التوقيت، الأمر الذى أثار استياء الأهالى.

وطالب الأهالى أمن البنوك بتنظيم الصفوف ومنع التكدس والتباعد بين الواقفين أمام الماكينات، على أن يلتزم كل منهم بدوره.

الشباب المتطوع
الشباب المتطوع

 

المواد الغذائية التي يتم توزيعها
المواد الغذائية التي يتم توزيعها

 

توزيع السلع إلى القرى
توزيع السلع إلى القرى

 

جانب من أعمال الحملة
جانب من أعمال الحملة

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