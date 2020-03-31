صور.. توفير مقاعد لمنع التزاحم بمكاتب بريد ملوى بالمنيا لمواجهة "كورونا"

المنيا - حسن عبد الغفار

حرصت إدارات مكاتب بريد ملوى جنوب المنيا، على إحضار كراسى ووضعها أمام بوابات البريد بالخارج، لانتظار المواطنين عليها، كل منهم فى دوره، للحد من الزحام والتكدس داخل البنوك منعا لانتشار فيروس كورونا.

ونظم موظفو البريد حركة دخول المواطنين على الموظفين، ووضع الكراسى فى صفوف خارج المكان فى الهواء والحرص على التباعد بين الكراسى وبعضها البعض، وإعطاء عملاء البريد أرقام بأدوارهم، والسماح فقط بدخول العدد المسموح به أمام شبابيك موظفى المكتب، لإنهاء التعاملات المطلوبة والخروج فى أسرع وقت، حرصا على عدم الزحام والتكدس داخل البنوك لمنع انتشار الأمراض.

كما تم توفير مقاعد لكبار السن، وإعطائهم الأولوية فى الدخول لإنهاء التعاملات والخروج من البريد.

وقال عمرو محمد مدير المكتب إنه تم تطهير تطهير صالات المكتب باستمرار باستخدام الكلور والمطهرات، ووضع الكحول فى الكونتر والمناديل لكي يستخدمها العملاء فى تطهير اليدين، كما تم تنظيم الصفوف أمام ماكينات الصرف الآلى للرجال والسيدات لمنع الاختلاط والتزاحم.

من ناحية أخرى، حرص عدد من شباب مدينة سمالوط، شمال المحافظة على وضع كراسى أمام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك لتوفير أماكن للانتظار للمواطنين المترددين على البنوك وذلك للحد من الزحام ومنع التكدس بداخل الماكينات لمنع انتشار وباء كورونا.

يأتى ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كرونا وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لمنع التجمعات وعدم التزاحم، حيث وجه جميع القطاعات بمنع التجمعات داخل المصالح الحكومية .



توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا

توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا