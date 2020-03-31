اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توفير مقاعد لمنع التزاحم بمكاتب بريد ملوى بالمنيا لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:50 م
صور.. توفير مقاعد لمنع التزاحم بمكاتب بريد ملوى بالمنيا لمواجهة "كورونا" توفير مقاعد لمنع التزاحم بمكاتب بريد ملوى بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصت إدارات مكاتب بريد ملوى جنوب المنيا، على إحضار كراسى ووضعها أمام بوابات البريد بالخارج، لانتظار المواطنين عليها، كل منهم فى دوره، للحد من الزحام والتكدس داخل البنوك منعا لانتشار فيروس كورونا.

ونظم موظفو البريد حركة دخول المواطنين على الموظفين، ووضع الكراسى فى صفوف خارج المكان فى الهواء والحرص على التباعد بين الكراسى وبعضها البعض، وإعطاء عملاء البريد أرقام بأدوارهم، والسماح فقط بدخول العدد المسموح به أمام شبابيك موظفى المكتب، لإنهاء التعاملات المطلوبة والخروج فى أسرع وقت، حرصا على عدم الزحام والتكدس داخل البنوك لمنع انتشار الأمراض.

كما تم توفير مقاعد لكبار السن، وإعطائهم الأولوية فى الدخول لإنهاء التعاملات والخروج من البريد.

وقال عمرو محمد مدير المكتب إنه تم تطهير تطهير صالات المكتب باستمرار باستخدام الكلور والمطهرات، ووضع الكحول فى الكونتر والمناديل لكي يستخدمها العملاء فى تطهير اليدين، كما تم تنظيم الصفوف أمام ماكينات الصرف الآلى للرجال والسيدات لمنع الاختلاط والتزاحم.

من ناحية أخرى، حرص عدد من شباب مدينة سمالوط، شمال المحافظة على وضع كراسى أمام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك لتوفير أماكن للانتظار للمواطنين المترددين على البنوك وذلك للحد من الزحام ومنع التكدس بداخل الماكينات لمنع انتشار وباء كورونا.

يأتى ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كرونا وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لمنع التجمعات وعدم التزاحم، حيث وجه جميع القطاعات بمنع التجمعات داخل المصالح الحكومية .

 

.. توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا (1)
توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا 

 

.. توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا (2)
 توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا 

 

.. توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا (3)
توفير مقاعد لمنع التزاحم أمام مكاتب بريد ملوى بالمنيا 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مكاتب البريد

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة