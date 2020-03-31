اليوم السابع
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صور.. تعقيم مدارس تسليم شرائح التابلت فى القاهرة لمواجة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:42 م
صور.. تعقيم مدارس تسليم شرائح التابلت فى القاهرة لمواجة كورونا تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت الإدارات التعليمية بالقاهرة، تسليم شرائح التابليت لطلبة الصف الأول الثانوى، حيث خصصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدرسة ثانوى بكل إدارة لتوزيع الشرائح على مدار 5 أيام بدأت أمس الإثنين استعدادا لامتحانات نهاية العام والتي ستكون إلكترونية.
 
وحرصت إدارات تعليم القاهرة على تعقيم أماكن الانتظار ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة الموجودين، مع تحديد مسافات لا تقل عن متر بين المترددين خلال انتظارهم تسلم شرائح التابلت.
 
وكان محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أكد أنه يتم تسليم شرائح التابلت للطلبة بالإدارات التعليمية وفق إجراءات منظمة بحضور مندوبى شركات الاتصالات فى الـ 32 إدارة تعليمية علي مستوى القاهرة لتسليم الشريحة لطلاب الصف الأول الثانوى، تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفى.
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، منعا لتزاحم اولياء الامور على السنترالات، تم تكليف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات ومشرف عام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى، بمتابعة ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية، حيث  وجه مدير المديرية بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة المدير العام وتحت اشرافه وعضوية كلا من: وكيل الإدارة، ومسئول التطوير، ومسئول التوريدات والاحصاء، وأفراد الأمن بالإدارة بالتنسيق مع من مسئول الشركة لتنفيذ آلية التسليم وتم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والأمنية .
 
وأوضح عطية أنه تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول منظم ولمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء داخل مقر المركز ( المدرسة )، وإخطار الطلبة بالموعد والمكان والتشديد على عدم التكدس واتباع الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية وحضور ولي الأمر، وإخطار الجهات الأمنية للمساعدة في  توفير عوامل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلبة .
 
وشدد عطية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية والأمنية وتوفير والمطهرات وتعقيم المدرسة مقر اللجنة يوميا قبل التسليم وبعده والحفاظ علي المسافات أثناء التسليم وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة مقر اللجنة، كما طالب لقيادات التعليمية والعاملين  وأولياء الأمور والجميع الالتزام، وتنفيذ التعليمات بدقة ونظام، وحسن التعاون والإيجابية والمشاركة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية والأمنية حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم العلمى.
 
انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (1)
انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة 

تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (3)
تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة 

تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (4)
تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة

تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (5)
تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة

تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (6)
تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة 

انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (2)
انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة

تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (1)
تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة 

تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (2)
تعقيم أماكن انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة 

انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (3)
انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة 

انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة (4)
انتظار تسليم شرائح التابلت بالقاهرة 

 


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كورونا

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