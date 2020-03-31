اليوم السابع
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"صحة القليوبية" تتخذ إجراءات وقائية للمخالطين لطبيب طوخ المصاب بكورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:55 م
"صحة القليوبية" تتخذ إجراءات وقائية للمخالطين لطبيب طوخ المصاب بكورونا تطهير شوارع القليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ، أنه تم إبلاغ قسم الطب الوقائي والإدارة الصحية بطوخ لاتخاذ الإجراءات الوقائية للمواطنين المخالطين للطبيب أيمن سليمان الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، وأبلغ بنفسه عن إيجابية التحليل الذي أجراه لنفسه ودخل بمقتضاه مستشفى العزل بقها.

وأكد "يوسف"، في بيان له،أن الطبيب كان يتخذ كل إجراءات العزل حفاظا على المحيطين له، وكان يلبس ماسك وقفازات طبية، ويستخدم كحول بين كل حالة وأخرى، ويعقم السماعة، موضحا أنه تم إبلاغ الإدارة الصحية والطب الوقائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان الدكتور أحمد يوسف نشر عبر تدوينة على صفحته الشخصية "فيس بوك" قال فيها إن الطبيب المصاب بطوخ هو أيمن سليمان وهو صديق له وأنه أصيب أثناء عمله بمستشفى حميات العباسية وعندما ظهرت عليه الأعراض قام بعزل نفسه وقام بعمل التحليل لنفسه وأثبت إيجابية التحليل.

أبلغ بنفسه عن إيجابية التحليل ودخل مستشفي العزل بقها في تمام الساعه ١٢:٣٠ بعد منتصف ليل يوم الاثنين ودعا "يوسف" لصديقه المصاب قائلا: ادعوا الله من كل قلبي بان يشفي اخي وصديقي الغالي المحترم الخلوق واسالكم الدعاء له بالشفاء وان يذهب عنه الغمه والمرض وان يعافيه وهو الحمد لله في حاله مستقره لاتدعوا للقلق.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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