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"سيبها علينا"".. أهالى دار السلام بكفر الشيخ يتضررون من تلوث ترعة القرية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:00 ص
"سيبها علينا"".. أهالى دار السلام بكفر الشيخ يتضررون من تلوث ترعة القرية تلوث بترعة دار السلام بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تعالت أصوات أهالي قرية دار السلام ،التابعة لمركز بيلا ،بمحافظة كفر الشيخ ، من سوء حالة الترعة بالقرية ، وتضررهم من انبعاث الرائحة الكريهة منها، بسبب القاء الكلاب والفئران والمواشي النافقة ، إضافة لسوء المنظر الذي يتضررون منه، مناشدين اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، بالشد على المسئولين بالوحدة المحلية لقرية دار السلام ، وتوجيه رئس مدينة بيلا لاتخاذ الاجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة المواطنين.

قال وجيه عبدة عيد ، من أهالي القرية ، يعاني أهالي القرية من الرائحة السيئة  المنبعثة من الترعة بالقرية ،وانهم حاولوا عدة مرات التواصل مع المسئولين بالوحدة المحلية بالقرية فلم يجدوا استجابة ، لانتشال  جثث الكلاب والفئران والمواشي التي يلقيها أصحاب المزارع ، دون القاء المسئوليات عليهم ، أو توقيع غرامات عليهم من قبل الوحدة المحلية بالقرية .

وطالب عيد، ل " اليوم السابع" ،أجهزة الدولة تطبق اجراءات احترازية لمنع انتشار مرض كورونا ، ونحن بقرية دار السلام ، لا نجد الاهتمام الكافي من المسئول عن الوحدة المحلية ، واضطررنا لرش الترعة بالمطهرات ، لخوفنا من انتقال العدوى او اصابة أطفالنا بالأمراض ، ولكن لن تفيد المطهرات مع وجود الحيوانات النافقة بالترعة، ونستغيث باللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،بتوجيه تعليماته بنقل وتطهير الترعة ، حرصاً على حياة أهالي القرية وخاصة الأطفال.

يذكر أن اليوم السابع" أطلق مبادرة " سبها علينا " ، لمناقشة وطرح المشكلات التي يعاني منها أهالي المحافظات سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات في المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أي نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها،وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التي يطلقها ، لنشر شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية.

 


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