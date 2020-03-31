"ستاندرد تشارترد": 18.5 مليون برميل يومياً.. وتوقع انخفاض الطلب على النفط

إيمان حنا

توقعت شركة «ستاندرد تشارترد» العالمية أن تؤدي إجراءات العزل العام العالمية غير المسبوقة حول العالم، إلى خفض الطلب على النفط في أبريل بمقدار قياسي يبلغ 18.5 مليون برميل يومياً، مرجحة انخفاض الطلب السنوي على النفط في 2020 بمقدار 5.43 مليون برميل يوميا في المتوسط. وفق ما نقلت الراى الكويتية.

ولفتت الشركة في تقرير لها، إلى أن التقديرات الحالية للإمدادات تشير إلى فائض قدره 21.8 مليون برميل يومياً في أبريل، مبينة أن احتياطي قدرات التخزين العالمية قد يمتلئ بحلول منتصف مايو المقبل، على أن يصل الفائض خلال الشهر نفسه إلى بواقع 19.5 مليون برميل يومياً، و13.7 مليون برميل يومياً في يونيو.

وفى السياق ذاته توقعت شركة «رويال داتش شل» أن تشطب قيمة أصول، بما يصل إلى 800 مليون دولار في الربع الأول من 2020، عقب انخفاض أسعار النفط، ما تسبب في تباطؤ عمليات شركة الطاقة العملاقة، لافتة في تحديث لها قبل إعلان نتائج الربع الأول، إلى أنه نتيجة فيروس كورنا فإنها شهدت ضبابية كبيرة بشأن أسعار النفط والغاز والطلب عليهما.

وخفضت «شل» توقعاتها لأسعار النفط والغاز لعام 2020، ما أدى لمخصص خفض قيمة بعد حساب الضرائب في نطاق بين 400 و800 مليون دولار، مرجحة أن يتراجع إنتاجها بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، بينما من المقرر أن تنخفض أحجام الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.3 في المئة.

وفى تقرير له قال البنك الدولي إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.

وأضاف البنك أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1 في المئة في 2020، وإلى -0.5 في المئة في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8 في المئة في 2019.