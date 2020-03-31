رفع القمامة من مدخل قرية العور والشيخ زياد بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ، رفع القمامه من مختلف قرى المركز ،برئاسة اللواء إيهاب زهنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ، والذى شدد على ضرورة الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ، حيث قام أبوالمجد جمعة سيد مدير الأشغالات بالبدء فى رفع القمامة من مدخل قرية العور .

كما تواصل الوحدة المحلية بالمركز رفع المقلب الوسيط بالشيخ زياد ليلا وبالجهود الذاتيه ، ونقله إلى الظهير الصحراوى الغربى ، حيث تم رفع 520 م مكعب قمامة ومخلفات صلبة ، إلى جانب غلق جميع المقاهى بالقرية .

يأتى هذا فى ضوء رفع الحاله العامه للنظافه والاهتمام بالصحه وحرصا على منع انتشار الوباء فى تواجد القمامه .

كما ناشد رئيس مركز ومدينة مغاغة ، المواطنين بالالتزام بوقت فرض حظر التجوال حرصا على سلامتهم واتباع الإجراءات الوقائية لذلك حتى نعبر هذه المرحلة بسلام .

وفى مركز ديرمواس قامت الوحده المحلية ببنى حرام بالتعاون مع الطب البيطرى ، بحملة مكبرة لرش وتعقيم الشوارع والمصالح والأماكن العامه ، فى إطار الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا ، كما يتم المرور الدورى من رئيس القرية للتأكد من الالتزام بقرار غلق المطاعم والمقاهى، والالتزام بتطبيق حظر التجول .

كما تابع رئيس قرية نزلة البد رمان والأجهزة المعاونة فض التجمعات وتنظيم التواجد بالأماكن العامه للحد من التزاحم .

وقامت الوحدة المحلية للمركز برش وتعقيم مستشفى ديرمواس المركزى ، بإشراف الدكتور محمود عبد البديع . مدير المستشفى ومشاركة شباب ديرمواس .

ياتى ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المخافظة لمواجهة فيروس كرونا المستجد ، وبين بينها رش وتعقيم المصالح والهيئات الحكومية والمدارس والشوارع ودةر العبادة من المساجد والكنائس ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من مداخل القرى والاستجابة الى شكاوى المواطنين بشكل فورى .