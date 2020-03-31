اليوم السابع
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رئيس الوزراء الجزائرى يبحث هاتفيا مع نظيره الصينى تطورات أزمة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:11 م
رئيس الوزراء الجزائرى يبحث هاتفيا مع نظيره الصينى تطورات أزمة كورونا عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى
أ.ش.أ

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أجرى عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع نظيره الصينى لى كى كيكيانج، هاتفيًا تناولت العلاقات الثنائية وتطورات أزمة فيروس "كورونا" الذى يجتاح العالم.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية أن جراد ونظيره الصيني أكدا استعدادهما لمكافحة تطور فيروس "كورونا" سويًا، كما أشار رئيس الوزراء الصيني إلى المساعدة العاجلة التي قدمتها حكومته للجزائر والتى تضم عتادًا ومستلزمات للحماية والوقاية الصحية ووضعها لفريق خبراء متخصص في إدارة الأزمات الصحية تحت تصرف

السلطات الجزائرية.

وجدد لي كيكيانج، استعداد الصين بلاده للمساهمة فى انجاز بنى تحتية صحية متخصصة في إطار تنفيذ الحكومة الجزائرية لبرنامجها المتعلق بتطوير الصحة العامة.

من جانبه، هنأ جراد الصين باسم الجزائر على النتائج التي حققتها في مكافحة الوباء، وكذا للجهود الكبيرة التي بذلتها في مجال المساعدات المقدمة لعدد كبير من البلدان، والمنظمات الدولية، كما جدد شكر الجزائر للمساعدة الصينية الموجهة للجزائريين.

ودعا رئيس الوزراء الجزائرى، إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات بين السلطات الصحية لكلا البلدين، وطلب دعم السلطات الصينية المختصة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات الاقتناء والتسليم لدى المؤسسات الصينية وفي إطار تجاري محض، لمختلف أنواع التجهيزات الضرورية لمكافحة الوباء و التي تم تقديم طلبات من اجلها.

وأكد جراد، التزام الجزائر بتطوير العلاقات الثنائية مع الصين ومواصلة تعميقها، مع الإشارة إلى تطابق وجهات النظر حول أهم المسائل الإقليمية و الدولية، معربا عن ارتياح الجانب الجزائري للتقدم في المجال الاقتصادي، خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الكبرى.

وجدد جراد دعوته لنظيره الجزائرى للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر من اجل قيام الجانبين بإعداد خطة خماسية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة لسنوات 2020-2024، كما نقل له تحيات الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون لنظيره الصينى شي جين بينج.  


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