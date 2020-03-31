رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يدخل الحجر الصحى

وكالات

أفادت وكالات أنباء، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافى دخل الحجر الصحى بعدما تم التأكد من أن أحد قادة الجيش مصاب بفيروس كورونا.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن كوخافي عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام، وقد تم التأكد اليوم من أن أحد القادة من الاحتياط الذين شاركوا في الجلسة مريض بكورونا.

لذلك، ووفق تعليمات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع، وبعدها سيستمر بجدول أعماله كالمعتاد.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة، دون أي أعراض للمرض عنده، وسيتم فحصه قريبا.

وأكد البيان، أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات شاركا في الجلسة أيضا، وسيدخلان إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.