دورية شرطة إسبانية تتوقف أمام مستشفى مدينة جيرونا لتحية الأطباء.. فيديو

تتكبد إسبانيا خسائر كبيرة في الأرواح خلال مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، ورغم سقوط آلاف الضحايا في الوباء العالمي إلا أن الأجهزة الاسبانية لا زالت تدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين للعبور من الكبوة العالمية وإيقاف نزيف الأرواح، خاصة بعد تسجيل وزارة الصحة في إسبانيا أمس الاثنين، 812 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة.

Police in the Spanish city of Girona stopped to applaud hospital staff to show appreciation for medical workers battling COVID-19. https://t.co/3E7VjxS7kM pic.twitter.com/OUNrx10C1l