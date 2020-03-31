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دورية شرطة إسبانية تتوقف أمام مستشفى مدينة جيرونا لتحية الأطباء.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:55 ص
دورية شرطة إسبانية تتوقف أمام مستشفى مدينة جيرونا لتحية الأطباء.. فيديو دورية شرطة تتوقف أمام المستشفى
كتب محمد شعلان

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تتكبد إسبانيا خسائر كبيرة في الأرواح خلال مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، ورغم سقوط آلاف الضحايا في الوباء العالمي إلا أن الأجهزة الاسبانية لا زالت تدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين للعبور من الكبوة العالمية وإيقاف نزيف الأرواح، خاصة بعد تسجيل وزارة الصحة في إسبانيا أمس الاثنين، 812 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة.

 

وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشهد أصبح متكررا بصورة كبيرة لدورية شرطية تجوب مدينة جيرونا الإسبانية للتأكد من تطبيق حظر التجول، ثم تتوقف سيارات الدورية أمام مستشفى المدينة لتثني على العاملين الطبيين من خلال التصفيق الحاد أمام أبواب المستشفى لإظهار التقدير للعاملين الطبيين الذين يقاتلون COVID-19.

دورية شرطة تتوقف أمام المستشفى
دورية شرطة تتوقف أمام المستشفى

 

وكانت قد أعلنت إسبانيا وبشكل رسمى، حظر كل المراسم الجنائزية، وحددت عدد المسموح بمشاركتهم فى دفن أى ميت بثلاثة أشخاص على الأكثر، وذلك فى مسعى لمكافحة تفشّى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فى ثانى بلد فى العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

 

وجاء فى مرسوم نشر فى الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، أنه تقرّر إرجاء إحياء الاحتفالات الدينية والمراسم الجنائزية المدنية إلى ما بعد انتهاء حالة الإنذار السارية فى البلاد، التى تم بموجبها فرض إغلاق عام حتى 11 أبريل، للحد من تفشى الوباء.

 

وفى حديثها فى مؤتمر صحفى يومى - حيث حلت محل سيمون بعد إصابته - قالت سييرا، إن الاتجاه فى الإصابات اليومية قد تغير منذ تطبيق إجراءات الإغلاق، حيث ترتفع الإصابات الجديدة الآن بنسبة 12% تقريبًا فى اليوم، مقارنة بنحو 20% قبل 25 مارس، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

 

ويذكر أن الدكتور بشير حسن الباحث السياسى بجامعة إشبيليه، كان قد قال إن إسبانيا بدأت تتنفس الصعداء بعد الانخفاض الذى شهدته خلال الساعات الماضية من حيث الإصابات بفيروس كورونا وكذلك الوفيات، موضحًا أن هذا اليوم شهدت انخفاضا ملحوظا فى الوفيات عن الثلاث أيام الماضية، إلا أن الحكومة الإسبانية لا زالت تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس.


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