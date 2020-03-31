اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31/3/2020 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:00 ص
درجة الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31/3/2020 بمحافظات مصر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل  نهارا مائل للبرودة ليلا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل  نهارا مائل شديد البرودة ليلا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة و الرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء  ، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 30   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 28      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 28     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 27      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 27     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 37    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 36   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 31  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28
 
 
 

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الإثنين، 30 مارس 2020 11:51 ص

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس.. وتؤكد: نتوقع تقلبات جوية فى أى وقت.. الارتفاع فى درجة الحرارة يستمر فى الساعات المقبلة ويعقبه انخفاض حاد.. والرياح مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل إلى حد العاصفة أحيانا

الإثنين، 30 مارس 2020 03:08 ص

احذروا التقلبات الجوية.. طقس متقلب خلال الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: ارتفاع 5 درجات بحرارة الجو.. وتحذر: نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة غربا.. ومناشدات المواطنين بمتابعة النشرة الجوية يوميا

الأحد، 29 مارس 2020 01:07 م

الأرصاد: غدا ارتفاع بحرارة الجو 5 درجات ورياح مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة

الأحد، 29 مارس 2020 12:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصبة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصبة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

استثناء الفاصوليا والبسلة الخضراء والفول السودانى من وقف تصدير البقوليات 3 أشهر

استثناء الفاصوليا والبسلة الخضراء والفول السودانى من وقف تصدير البقوليات 3 أشهر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أشجع طبيبة بالعالم تروى مشاعر الخوف أثناء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. فيديو

أشجع طبيبة بالعالم تروى مشاعر الخوف أثناء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة