حصور.. حملات نظافة بمدن كفر الشيخ ليلا.. ودوريات أمنية لتطبيق حظر التجوال

كفر الشيخ _ محمد سليمان

ساد الهدوء بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والتزم المواطنين بالحظر، وتواجد رجال الأمن بالشوارع، لمتابعة أعمال الحظر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، كما شهد عدد من مدن المحافظة حملات ليلية لرفع القمامة.

وتابع استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات الأمنية لمتابعة مدى التزام أهالي مدينة مطوبس بقرار حظر التجوال الليلي بدءًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، والنقيب عمرو فتح الله، رئيس وحدة مباحث مطوبس، والنقيب محمد عبادة، معاون المباحث، وأفراد الأمن بالمركز، حيث تبين التزام المواطنين بساعات حظر التجوال.

جاء ذلك ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، على أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون الطوارئ على المخالفين.

كما تابع نصر عبد الهادي نصر، رئيس مدينة برج البرلس، مدى التزام أهالي مدينة برج البرلس بقرار حظر التجوال الليلي بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ونقطة شرطة برج البرلس، والقوة المرافقة، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

فيما اشرف اللواء خالد حسن مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق، على رفع القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج ورفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت ليلا، استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة والتجميل ضمن الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا بالإضافة إلى الأعمال اليومية لرفع مخلفات القمامة وحملات نظافة بجميع أنحاء المدينة و رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية.

وأكد مرسي، أن ما تسعده مدينه دسوق ليلا تأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق ومازال العمل مستمر حتي الانتهاء بشوارع المدينة تباعا وجارى العمل بمعظم الشوارع الفرعية أول بأول حتى نهاية دوام العمل اليومى بصفة دائمة.