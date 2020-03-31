تموين القليوبية يضبط 4 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها ببنها

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، القبض على مالك مصنع للصناعات الغذائية غير مرخص بمدينة بنها لحيازته أكثر من 4 طن سلع غذائية مجهولة المصدر تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين بالقليوبية بضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بنها ، لحيازته 4,798 طن سلع غذائية "طحينة – سكر – مسلى – فول سودانى- عسل جلوكوز"مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا تصنيع 230 كيلو جرام "حلاوة طحينية" منتج نهائى"تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مد خلاً الغش والتدليس على المواطنين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، القبض على مالك شركة سلع غذائية بمدينة قليوب، لحجبه أكثر من 2 طن سلع غذائية لترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب لحجبه سلع عن التداول كمية قدرها 2,095 طن "أرز أبيض – مكرونة – مسلى"، وكذا 3940 عبوة "زيت طعام" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق لاحتكارها وترويجها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، أكثر من 7 أطنان أرز ومكرونة وكمية من السلع الغذائية بمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص، قبل ترويجها بالأسواق السوداء بعد حجبها عن المواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة الخصوص، لحيازته كمية قدرها 7,270 طن "مكرونة، زيت زيتون، منظفات صناعية " وعدد 42524 عبوة "صلصة، منظفات صناعية " قام المذكور بتخزينها بقصد حجبها عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.