اليوم السابع
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تكدس وزحام الموطنين أمام مكتب بريد طهطا بسوهاج رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:44 م
تكدس وزحام الموطنين أمام مكتب بريد طهطا بسوهاج رغم تحذيرات كورونا.. فيديو جانب من الزحام
كتب أحمد عبد الهادى

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شهد مكتب بريد مركز طهطا بمحافظة سوهاج زحاما من قبل المواطنين ومنعت إدارة المكتب وجود المترددين داخل الصالة واقتصار الدخول على العملاء الذين يتم خدمتهم، وترك باقى المواطنين فى الشارع.

وذلك بالرغم من صدور قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وناشد الشباب الأهالى بمنع الزحام داخل المكتب، والابتعاد عن المصافحة بالأيدى واستخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم.

 


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مكاتب البريد

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