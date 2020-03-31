اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:41 م
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تعرف على أماكن صرف معاش شهر إبريل لمواطنى جنوب سيناء

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:58 م
تعرف على أماكن صرف معاش شهر إبريل لمواطنى جنوب سيناء مركز الخدمات البريدية بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر ، بالتعاون مع مكتب بريد رأس سدر ، وإدارة رأس سدر التعليمية ، على أنه تم تحديد عدد ( ٢ ) مدرسة ، وذلك لصرف معاشات المواطنين .

وقال على حمادة رئيس مدينة رأس سدر ، أنه فى أطار الحرص على التقليل من التجمعات والتكدسات من جانب المواطنين ، بمختلف قرى وديان المدينة ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد حرص المحافظ على تقليل التجمعات من جانب المواطنين خلال فترة صرف المعاشات، وخاصة مع قرب مواعيد الصرف.

ويتم صرف المعاشات للمواطين، من مكتب بريد رأس سدر والمدرسة الفكرية برأس سدر،وبالنسبة لصرف معاشات أهالى أبوصويرة يتم الصرف من مكتب بريد أبوصويرة ومدرسة أحمد عرابى بأبوصويرة، وذلك لتخفيف التجمعات وفق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، على أن يتم توزيع كروت الصرف ( فيزا كارت ) الخاصة بعملاء مكتب البريد بعد الساعة 1 ظهرا من المدرسة الفكرية .

 


مدينة راس سدر

مكتب البريد

صرف المعاشات

مدارس راس صدر

اهالى ابو صويرة

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محافظ جنوب سيناء

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