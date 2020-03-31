اليوم السابع
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تدريب ممرضات مستشفيات بنى سويف على إحتياطات مكافحة العدوى للتعامل مع كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:22 م
تدريب ممرضات مستشفيات بنى سويف على إحتياطات مكافحة العدوى للتعامل مع كورونا تدريب الممرضات ببنى سويف لمكافحة فيروس كورونا
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، على تكليف فريق من مكافحة العدوى بمديرية الصحة ، بإعادة تدريب الممرضات بالمستشفيات على إحتياطات واشتراطات مكافحة العدوى ، فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، فى إطار خطة المحافظة و ضمن الخطوات الاحترازية للوزارة لمواجهة الفيروس ومنع إنتشاره

وأشار يوسف فى بيان له الىوم الثلاثاء ، إلى توجه فريق من إدارة مكافحة العدوى، يضم الدكتورة جانيت وهبه والممرضة نجلاء قرنى ، إلى مستشفى الحميات بمدينة بنى سويف العاصمة، وذلك لإعادة تدريب ممرضات قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى ، على التعامل مع حالات الإشتباه بفيروس كورونا ، وتم الإتفاق مع الدكتور وليد عبده مدير المستشفى على طريقة فرز المرضى قبل دخولهم للقسم ، وكذلك التأكيد على تطبيق إشتراطات مكافحة العدوى

وأضاف يوسف ، أنه توجه فريق مكافحة العدوى، يضم الدكتورة نهاد صلاح الدين مدير إدارة مكافحة العدوى ، وسحر سيد من تمريض الإدارة ، إلى مستشفى الصدر ببنى سويف، وتم تنظيم تدريب للممرضات على تطبيق الإحتياطات القياسيه لمكافحة العدوى ، عند التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وتم إطلاع مدير المستشفى دكتور إفرام ماجد على طريقة فرز المرضى عند دخول الإستقبال والتأكد من إتباع العاملين لإحتياطات مكافحة العدوى

وضبطت مديرية الصحة ببنى سويف ، 20 صيدلية ومخزنا بدون ترخيص، لبيعها مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات خلال حملاتها على مدى أسبوعين، بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، فى إطار جهود المحافظة ومتابعه تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازيةلمواجهه فيروس كورونا المستجد .

كما نظمت إدارة الصيدلة الاكلينيكية بإشراف من الدكتورة ياسمين كمال، 15تدريبا بمعدل ورشة عمل يوميا خلال أسبوعين، تضمنت محاضرات عن طرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره

تدريب الممرضات ببنى سويف لمكافحة فيروس كورونا (1)
تدريب الممرضات ببنى سويف لمكافحة فيروس كورونا

 

تدريب الممرضات ببنى سويف لمكافحة فيروس كورونا (2)
تدريب الممرضات ببنى سويف لمكافحة فيروس كورونا

 

تدريب الممرضات ببنى سويف لمكافحة فيروس كورونا (3)
تدريب الممرضات ببنى سويف لمكافحة فيروس كورونا

 


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