اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:52 م
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انحسار إصابات كورونا فى لومبارديا الإيطالية وتسجيل 381 وفاة جديدة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:55 م
انحسار إصابات كورونا فى لومبارديا الإيطالية وتسجيل 381 وفاة جديدة كورونا فى إيطاليا
وكالات

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أفاد مسؤول صحي إيطالى باستمرار انحسار وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى منطقة لومبارديا التى تعتبر الأكثر تضررا بالمرض فى البلاد، مع تسجيل 381 وفاة جديدة بالعدوى.

وسجلت إيطاليا أعداد وفيات بسبب تفشي الفيروس أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بلغت 11591 حالة وفاة حتى أمس الاثنين أي نحو ثلث عدد الوفيات على مستوى العالم كما رصدت أكثر من مئة ألف حالة إصابة.
 
وكانت تسع من دول الاتحاد الأوروبي منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قد دعت إلى إصدار سندات مشتركة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي الفيروس الذي أصبح من المؤكد أنه سيُدخل منطقة اليورو في حالة ركود شديد. لكن ألمانيا وهولندا وفنلندا والنمسا عارضت الاقتراح.
 
 

إيطاليا

كورونا

كورونا فى إيطاليا

منطقة لومبارديا

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