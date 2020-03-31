انحسار إصابات كورونا فى لومبارديا الإيطالية وتسجيل 381 وفاة جديدة

وكالات

أفاد مسؤول صحي إيطالى باستمرار انحسار وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى منطقة لومبارديا التى تعتبر الأكثر تضررا بالمرض فى البلاد، مع تسجيل 381 وفاة جديدة بالعدوى.

وسجلت إيطاليا أعداد وفيات بسبب تفشي الفيروس أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بلغت 11591 حالة وفاة حتى أمس الاثنين أي نحو ثلث عدد الوفيات على مستوى العالم كما رصدت أكثر من مئة ألف حالة إصابة.