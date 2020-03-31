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انتحار مواطنة تركية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:49 م
انتحار مواطنة تركية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا انتحار - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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انتحرت امرأة (29 عاما)، تعيش في مدينة كوتاهيا التركية، خوفا من فيروس كورونا من أن يصيبها أو يصيب عائلتها، وقامت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها من الطابق الخامس أمس وفارقت على إثرها الحياة.

وكانت الفتاة التركية حاولت الانتحار سابقا بتناول مجموعة كبيرة من العقاقير، ولكن تم إنقاذها. ومع استمرار تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في تركيا، يوما بعد يوم، بدأ الخوف يسيطر على الشارع التركى، خاصة بعد أن تجاوزت الحالات المؤكد إصابتها نحو 10 آلاف مصاب حتى الآن.

خبير الاقتصاد الصحي التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، دكتور إينان دوغان، أوضح أن الأعداد المتوقع أن تكون حاملة لفيروس كورونا داخل تركيا لا تقل عن 500 ألف حالة.

الدكتور إينان دوغان أشار في تصريحات نقلتها جريدة الزمان التركية إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل تركيا تتضاعف كل ثلاثة أيام تقريبًا، مشيرًا إلى أن الدراسات والمتابعات التى أجراها تثبت ذلك بالمعادلات الحسابية.

دوغان لفت إلى أن الأعداد المتوقع أن تكون حاملة للفيروس داخل تركيا لا تقل عن 500 ألف حالة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الوفيات إلى نحو 1% أى 5 آلاف حالة وفاة تقريبًا، بحلول 20 أبريل المقبل.


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