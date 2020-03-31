اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند.. ثلث المتنقلين بين المدن يحملون كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:55 م
الهند.. ثلث المتنقلين بين المدن يحملون كورونا الهند ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أشار مسؤولون ومصادر هندية، إلى احتمال أن يحمل 3 من كل 10 أشخاص ينتقلون من المدن إلى المناطق الريفية فيروس كورونا المستجد معهم.
 
الهند.. ثلث المتنقلين بين المدن يحملون كورونا 
الهند.. تحويل عربات القطارات لعنابر عزل لمصابي كورونا
وذكرت صحيفة "الهند الجديد"، أن النائب العام توشار ميهتا، أكد أن "الحكومة تقوم بتوفير الغذاء والمأوى لأكثر من 22 ألف من العمال المهاجرين والفقراء بعد توقفهم في طريقهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في ولايات مختلفة".
 
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه "حتى الآن لا يوجد عمال مهاجرون على الطريق، إذ تم نقلهم إلى أقرب مأوى متاح"، فيما ناشد مسؤولون الحكومة فرض إجراءات جنائية صارمة ضد الذين يروجون للأخبار المزيفة.
 
من جهته، قال الأمين العام للمحكمة العليا في الهند رانجان غوغوي: "عندما تم اكتشاف الفيروس على أنه تهديد للبشرية، كان في الهند مختبر واحد فقط في بيون، لدينا الآن 118 مختبرا في جميع أنحاء البلاد  باستطاعة 15 ألف فحص في اليوم".
 
واقترحت اللجنة العليا في الهند على الحكومة الضغط على قادة المجتمع لمنع الذعر وتهدئة الموجودين في دور الإيواء.
 
وقالت: "لا بد من أن تتأكد الحكومة من أن المستشارين المدربين وقادة المجتمع المنتمين إلى جميع الأديان يزورون معسكرات الإغاثة ويمنعون الذعر، وأن تتعهد سلطات الاقاليم بالملاجئ وترفدها بالمتطوعين وليس بالشرطة".
 
وأضافت: "على السلطات في الأقاليم ألا تستخدم القوة أو الترهيب في التعامل مع هؤلاء الأشخاص"

الهند

كورونا

فيروس

المدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة