النقل تدفع بـ4 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من بريطانيا وفرنسا

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، قرارا بالدفع بعدد 4 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول بمطار القاهرة إلى موقع الحجر الصحى المقرر من وزارة الصحة.
وأضافت وزارة النقل، أنه سيتم نقل ركاب الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم والطائرة القادمة من فرنسا إلى مطار القاهرة والمقرر وصولها الساعة الثانية عشرة وربع بعد منتصف الليل.
وأكدت وزارة النقل، أن ذلك يأتى استمرارا للجهود التى تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.
كان وزير النقل المهندس كامل الوزير يتابع وصول ركاب 3 قطارات سكة حديد وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد ولوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوم التى تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.
وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن القطارات التى جاءت بعد الحظر هى قطار رقم 159 المميز الذي وصل محطة مصر قادما من الأقصر الساعة 19.50 وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 23.00 وقطار 983 القادم من اسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساء، حيث تم نقل الركاب عبر اتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.
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