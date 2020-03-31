النقل تدفع بـ4 أتوبيسات فاخرة لنقل المصريين القادمين من بريطانيا وفرنسا

كتب رضا حبيشى

أصدر وزير النقل المهندس كامل الوزير، قرارا بالدفع بعدد 4 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول بمطار القاهرة إلى موقع الحجر الصحى المقرر من وزارة الصحة.

وأضافت وزارة النقل، أنه سيتم نقل ركاب الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم والطائرة القادمة من فرنسا إلى مطار القاهرة والمقرر وصولها الساعة الثانية عشرة وربع بعد منتصف الليل.