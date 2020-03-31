المصريون بروسيا: نشكر السفارة المصرية لمساندتها والإجراءات بموسكو مشددة

كتبت ريم عبد الحميد

وجه رامى عادل، المصرى المقيم بموسكو، وأحد مؤسسى صفحة الجالية المصرية بروسيا على "فيس بوك": الشكر للسفارة المصرية هناك لجهودها لمساعدة المصريين هناك فى ظل تفشى وباء كورونا العالمى.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن الأوضاع فى روسيا إن الحكومة الروسية قامت بإجراءات مشددة، وهناك حظر تجول كامل.. فلو كنا بحاجة لأى سلع يمكن الذهاب إلى أقرب سوبرماركت بجوار منزلك، ولو خالفت ذلك ستواجه غرامة ما بين 200 إلى 300 دولار، لو كانت هذه هى المرة الأولى، أما لو كانت المرة الثانية فتصبح الغرامة ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار. وقال إنه على الرغم من بدء حالة من القلق والخوف بين الناس بسبب الإجراءات التى فرضتها الحكومة، لكن الجميع التزموا بتعليمات الحكومة.

أما عن وضعنا كمصريين، فـ 99% منا لا يذهب إلى عمله حاليا وملتزم بالقرارات، ولا يوجد مشكلات حاليا لأن هذه أزمة عالمية، ولابد من تحملها.

كجالية مصرية، نتابع مع جميع الأعضاء عبر جروب المصرى الروسى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، هناك فريق عمل من المصريين لمساعدة أى محتاج. ونحاول حل أى مشكلة فى أسرع وقت.

ووجه عادل رسالة إلى المصريين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة، مؤكدًا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام مصر لاحتواء الفيروس، وألا يسمحوا بانتشار كورونا من خلال الالتزام بالتعليمات وإتباع إجراءات المسافة الاجتماعية، وتقليل الخروج مع ارتداء الكمامات والقفازات والاحتفاظ بالمطهرات.

وبعث عادل لليوم السابع بمقطع فيديو يوضح فيه التزام سكان العاصمة موسكو بإجراءات الحظر والإغلاق الكامل والتى تم البدء فى تنفيذها أمس الاثنين وتستمر لمدة أسبوع على الأقل. وظهرت الشوارع شبه خالية لاسيما مع التساقط الكثيف للثلوج.

وكان روسيا قد سجلت أكثر من 2330 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن الكرملين إجراء الرئيس فلاديمير بوتين فحوص دورية بعدما تبين إصابة الطبيب الذى رافقه فى زيارته لمستشفى المصابين بكورونا بالفيروس أيضا.