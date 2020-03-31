اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المصريون بروسيا: نشكر السفارة المصرية لمساندتها والإجراءات بموسكو مشددة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:08 م
المصريون بروسيا: نشكر السفارة المصرية لمساندتها والإجراءات بموسكو مشددة اغلاق متاجر بروسيا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه رامى عادل، المصرى المقيم بموسكو، وأحد مؤسسى صفحة الجالية المصرية بروسيا على "فيس بوك": الشكر للسفارة المصرية هناك لجهودها لمساعدة المصريين هناك فى ظل تفشى وباء كورونا العالمى.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن الأوضاع فى روسيا إن الحكومة الروسية قامت بإجراءات مشددة، وهناك حظر تجول كامل.. فلو كنا بحاجة لأى سلع يمكن الذهاب إلى أقرب سوبرماركت بجوار منزلك، ولو خالفت ذلك ستواجه غرامة ما بين 200 إلى 300 دولار، لو كانت هذه هى المرة الأولى، أما لو كانت المرة الثانية فتصبح الغرامة ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار. وقال إنه على الرغم من بدء حالة من القلق والخوف بين الناس بسبب الإجراءات التى فرضتها الحكومة، لكن الجميع التزموا بتعليمات الحكومة.

 أما عن وضعنا كمصريين، فـ 99% منا لا يذهب إلى عمله حاليا وملتزم بالقرارات، ولا يوجد مشكلات حاليا لأن هذه أزمة عالمية، ولابد من تحملها.

 كجالية مصرية، نتابع مع جميع الأعضاء عبر جروب المصرى الروسى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، هناك فريق عمل من المصريين لمساعدة أى محتاج. ونحاول حل أى مشكلة فى أسرع وقت.

 ووجه عادل رسالة إلى المصريين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة، مؤكدًا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام مصر لاحتواء الفيروس، وألا يسمحوا بانتشار كورونا من خلال الالتزام بالتعليمات وإتباع إجراءات المسافة الاجتماعية، وتقليل الخروج مع ارتداء الكمامات والقفازات والاحتفاظ بالمطهرات.

وبعث عادل لليوم السابع بمقطع فيديو يوضح فيه التزام سكان العاصمة موسكو بإجراءات الحظر والإغلاق الكامل والتى تم البدء فى تنفيذها أمس الاثنين وتستمر لمدة أسبوع على الأقل. وظهرت الشوارع شبه خالية لاسيما مع التساقط الكثيف للثلوج.

 وكان روسيا قد سجلت أكثر من 2330 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن الكرملين إجراء الرئيس فلاديمير بوتين فحوص دورية بعدما تبين إصابة الطبيب الذى رافقه فى زيارته لمستشفى المصابين بكورونا بالفيروس أيضا.


روسيا

المصريين فى روسيا

كورونا فى روسيا

السفارة المصرية بموسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة