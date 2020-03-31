الرئيس التونسى: يجب معاقبة من يحتكر المواد الغذائية كمجرم حرب

كتب سمير حسنى

نقلت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله: "يجب معاقبة من يحتكر المواد الغذائية كمجرم حرب"، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة، إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس، كما أفادت بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.

وقالت الوزارة إنه "في إطار المتابعة الحينية للوافدين (من الخارج) تم إلى حد الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و 29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف و 462 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية".

وتابعت أن عدد الوفيات بلغ 10 أشخاص 3 منهم في ولاية صفاقس (جنوب) ووفاة واحدة في كل من الولايات التالية: سوسة ( شرق)، وأريانة (شمال العاصمة)، والكاف (شمال غرب)، والمهدية ( شرق)، وتطاوين ( جنوب)، و بنزرت (شمال)، وباجة ( شمال غرب).

وأشارت الصحة التونسية إلى، أن "التطور في الوضع الوبائي (في تونس) يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من فيروس كورونا".

وفرضت السلطات التونسية حجرا صحيا على أغلبية السكان منذ الأسبوع الماضي، لمكافحة كورونا، وشهدت ضواحي العاصمة التونسية، الاثنين، احتجاجات على غياب المواد والسلع الغذائية من المتاجر، وسط مطالبات بتوزيع عادل للغذاء خلال الحجر المفروض.

وأمام مقر إقامة الرئيس التونسي قيس سعيد في منطقة "المنيهلة"، تظاهر المئات، وقاموا بحرق العجلات المطاطية، مطالبين بتوزيع عادل لسلال الغذاء على الطبقات الفقيرة والمهمشة.