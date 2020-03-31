جاكرتا (أ ش أ)

أعلن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء، حالة طوارىء للصحة العامة لفيروس كورونا، بسبب الأعداد المتزايدة من الإصابات والوفيات في جميع أنحاء بلاده، ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، عن الرئيس جوكو قوله "نتخذ خيار فرض قيود اجتماعية واسعة النطاق على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 6/2018 بشأن الحجر الصحي، لقد أصدرنا أيضا لائحة حكومية بشأن القيود الاجتماعية، فضلا عن مرسوم رئاسي بشأن حالة الطواريء".

وحث الرئيس القادة المحليين والإقليميين على اتباع اللوائح الحالية وعدم إصدار اللوائح الخاصة بهم، لافتا إلى أنه أمر الشرطة بتطبيق القيود قانونيا، لكنه لم يوضح الإجراءات التي يمكن أن يتخذها أفراد الأمن.

وكان الرئيس الإندونيسي قد أمر، في وقت سابق، مجلس وزرائه بفرض قواعد أكثر صرامة إلى جانب "سياسات الطواريء المدنية" في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس. وأكدت السلطات الصحية الإندونيسية أمس إصابة 1414 حالة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد مع 122 حالة وفاة و75 حالة شفاء.

وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالي 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.

ونصت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان واطلعت عليها رويترز على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.

وقال بامبانج وييونو المتحدث باسم الوزارة إن الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين.

وإندونيسيا رابع أكبر دول العالم سكانا، وأعلن الرئيس جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء حالة طوارئ صحية عامة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 حالة إصابة و122 حالة وفاة بالفيروس لكن بعض المسؤولين والخبراء يعتقدون أن نقص الفحوص يخفي نطاقا أوسع من التفشي في البلاد.