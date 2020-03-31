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الخشت يشكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية لمكافحة العدوى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:45 ص
الخشت يشكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية لمكافحة العدوى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستتولى أيضا فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، وذلك خلال مدة لا تجاوز 3 أيام عمل من تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة نادية حافظ رئيس قسم الميكروبولوجي بكلية الطب، وعضوية كل من الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة الشريف الأستاذ بالقصر العيني، و هشام دردير مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجامعة، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.
 
وكانت جامعة القاهرة قد أعدت مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وفي 26 يناير تم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطواريء بالمستشفيات الجامعية.
 
 
وعلى جانب آخر، كان  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن وحدة المنظفات والمطهرات، تنتج مايقرب من 5 طن مطهرات يوميًا لتوافر خط إنتاج بعدد 5 تنكات استانلس، مزودة بمُقلب أوتوماتيك مما يسهل من عمليات الخلط والتجانس أثناء التحضير، في كلية الزراعة، وأن مصنع كلية الصيدلة يقوم بتحضير 70 لتر يوميًا من الچل المطهر.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أهم المطهرات التي يتم إنتاجها هي: كحول جيل - صابون للأيدي بمطهر - منظف سائل للأرضيات والأسطح بمطهر، طبقًا للمعايير المصرية القياسية والتي تستخدم للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم اختبار جودة وكفاءة المطهرات بعد الانتاج بمعامل الميكروبيولوجي التابع لمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، عن طريق مراقبة جودة مختلف المنتجات باستخدام مختلف التركيزات على العديد من المسببات المرضية وذلك لضمان فاعلية المنتجات.
 
ووجه الدكتور الخشت، فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة والتابعة لمركز المبيدات بالكلية باستخدام هذه المطهرات في تطهير كليات الجامعة والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أن فائض الإنتاج يباع للجمهور بسعر اقتصادي.
 
 
 
 


 

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