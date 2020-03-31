الخارجية الماليزية: أكثر من 4300 مواطن تتقطع بهم السبل فى 56 دولة

أ.ش.أ

أعلن نائب وزير الخارجية الماليزى قمرالدين جعفر، اليوم الثلاثاء، أن 4374 مواطنا ماليزيًّا ما زالوا تتقطع بهم السبل فى 56 دولة، مع العدد الأكبر منهم وهو 2156 شخصاً فى الهند، وذلك بعد وقف رحلات الطيران بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول الماليزى - في بيان أصدره، إن من بين الدول الأخرى التي تقطعت فيها بهم السبل؛ إندونيسيا 680 شخصًا، وتايلاند 337 شخصاً وأستراليا 226 شخصاً، ونيوزيلندا 153 شخصاً، والمملكة العربية السعودية 121 شخصاً، وباكستان 128 شخصاً، والفلبين 54 شخصاً، وسريلانكا 50 شخصاً، والإمارات العربية المتحدة 43 شخصاً .

وأضاف أن عدد الذين تقطعت بهم السبل في الهند من المتوقع أن ينخفض مع عودة المزيد منهم إلى أرض الوطن باستخدام 11 رحلة خاصة أخرى .

وأفاد بأن 3201 ماليزي الذين تقطعت بهم السبل في الهند كان قد تمت إعادتهم عبر عدة رحلات خاصة بتمويل من الحكومة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص.