اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الماليزية: أكثر من 4300 مواطن تتقطع بهم السبل فى 56 دولة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:06 م
الخارجية الماليزية: أكثر من 4300 مواطن تتقطع بهم السبل فى 56 دولة تفشى فيروس كورونا فى دول العالم
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب وزير الخارجية الماليزى قمرالدين جعفر، اليوم الثلاثاء، أن 4374 مواطنا ماليزيًّا ما زالوا تتقطع بهم السبل فى 56 دولة، مع العدد الأكبر منهم وهو 2156 شخصاً فى الهند، وذلك بعد وقف رحلات الطيران بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول الماليزى - في بيان أصدره، إن من بين الدول الأخرى التي تقطعت فيها بهم السبل؛ إندونيسيا 680 شخصًا، وتايلاند 337 شخصاً وأستراليا 226 شخصاً، ونيوزيلندا 153 شخصاً، والمملكة العربية السعودية 121 شخصاً، وباكستان 128 شخصاً، والفلبين 54 شخصاً، وسريلانكا 50 شخصاً، والإمارات العربية المتحدة 43 شخصاً .

وأضاف أن عدد الذين تقطعت بهم السبل في الهند من المتوقع أن ينخفض مع عودة المزيد منهم إلى أرض الوطن باستخدام 11 رحلة خاصة أخرى .

وأفاد بأن 3201 ماليزي الذين تقطعت بهم السبل في الهند كان قد تمت إعادتهم عبر عدة رحلات خاصة بتمويل من الحكومة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص. 


كورونا

فيروس كورونا

ماليزيا

الخارجيه الماليزيه

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة