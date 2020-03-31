اليوم السابع
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الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:02 ص
الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة خليفة حفتر
وكالات

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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تركية مسيرة.
 
وقالت شعبة الإعلام الحربي على حسابها بموقع "تويتر"، إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة".
 
 
وتعد أكبر عملية إسقاط لطائرة مسيرة تركية أعلن الجيش الوطني الليبي، كانت في 29 فبراير الماضي، حيث أسقطت 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها، وفقا لما أعلنه آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي وقتها.
 
 

ضبطت وحدة التحري والقبض بمديرية أمن أجدابيا شرق ليبيا أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي بالمدينة من كانوا موجودين بأماكن تجميع المهاجرين غير الشرعيين داخل المدينة.

وأكدت مديرية أمن أجدابيا في بيان اليوم أن المهاجرين أُلقي القبض عليهم بعد ورود معلومات عن وجودهم في أماكن مختلفة بالمدينة، وجرى ضبطهم عقب إعداد محضر تحرٍ للتأكد من المعلومات الواردة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وفقا لما جاء فى وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت مديرية أمن أجدابيا إلى أن المقبوض عليهم من المهاجرين غير الشرعيين جرى حجزهم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لغرض إحالتهم إلى الجهات المختصة.

ولفتت المديرية إلى أن حملة المداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمدينة مستمرة على أوكار المهربين للهجرة غير الشرعية حتى يجري قطعها وتجفيف منابعهم من جذورها، والضرب بيد من حديد لكل مَن تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة.

 

 


شعبة الإعلام الحربي

ليبيا

خليفة حفتر

الدفاع الجوي

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