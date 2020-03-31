التموين: غرفة عمليات لمتابعة صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدا

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافظات اعتبارا من غدا الأربعاء، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.



وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار أن ان شركتي الجملة " العامة، المصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر إبريل لكافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تموينى (بقالى التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من غد الأربعاء وطوال شهر ابريل 2020 وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.



وشدد المصيلحى، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاى وغيرها من السلع التى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.



ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.



وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.



ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.