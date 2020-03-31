التموين تعلن مناقصة لشراء زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2020 وأن جلسة فض المظاريف يوم 5 أبريل.



كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار أن ان شركتي الجملة " العامة ،المصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر إبريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من غدا وطوال شهر إبريل 2020 اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.



وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.



ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.



وأهاب المصيلحى بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.



ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.

