اليوم السابع
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التأمين الصحى يصرف مكافأة استثنائية لمن لم يتغيبوا عن العمل فى أزمة الكورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:11 م
التأمين الصحى يصرف مكافأة استثنائية لمن لم يتغيبوا عن العمل فى أزمة الكورونا عماد كاظم رئيس هيئه التامين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التامين الصحى قرارا بمنح جميع العاملين بكل من المستشفيات والعيادات واللجان الطبية الذين انتظموا في العمل يوميا ولم يؤدوا أعمالهم بالتناوب ولم يحصلوا على إجازات استثنائية فيما يتعلق  بقرار رئيس مجلس الوزراء مكافأة قدرها 3000 جنيه لكل من الأطباء البشريين  والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، ومكافأة  2500 جنيه لكل من  التمريض العالى والكيميائيين وفنيين التمريض والفنيين الصحيين وكذلك مبلغ 2000 جنيه للهيئة المعاونة، وذلك طبقا الجداول الحضور والانصراف عن عملهم خلال الفترة من 17 مارس حتى 15 إبريل فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة،  ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

 


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