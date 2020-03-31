التأمين الصحى يصرف مكافأة استثنائية لمن لم يتغيبوا عن العمل فى أزمة الكورونا

كتب وليد عبد السلام

أصدر الدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التامين الصحى قرارا بمنح جميع العاملين بكل من المستشفيات والعيادات واللجان الطبية الذين انتظموا في العمل يوميا ولم يؤدوا أعمالهم بالتناوب ولم يحصلوا على إجازات استثنائية فيما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء مكافأة قدرها 3000 جنيه لكل من الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، ومكافأة 2500 جنيه لكل من التمريض العالى والكيميائيين وفنيين التمريض والفنيين الصحيين وكذلك مبلغ 2000 جنيه للهيئة المعاونة، وذلك طبقا الجداول الحضور والانصراف عن عملهم خلال الفترة من 17 مارس حتى 15 إبريل فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.