اليوم السابع
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البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بسوريا وليبيا مهم الآن أكثر من الماضى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:45 م
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بسوريا وليبيا مهم الآن أكثر من الماضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال لأردوغان، إن الالتزام بوقف إطلاق النار فى ليبيا وسوريا مطلوب فى الوقت الراهن.

وقال المتحدث فى بيان مكتوب: "اتفق الرئيسان على التعاون الوثيق فى المحافل الدولية المعنية بالقضاء على فيروس كورونا واستعادة الاقتصاد العالمى، كما اتفق الرئيسان ترامب وأردوغان على أهمية أن تلتزم البلاد المليئة بالصراعات، وعلى وجه الخصوص، سوريا وليبيا، بنظام وقف إطلاق النار والعمل على حل النزاعات، في الوقت الراهن، أكثر من أي وقت مضى".

 


دونالد ترامب

أمريكا

البيت الأبيض

وقف إطلاق النار

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