اليوم السابع
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الاحتلال يعتدي على مصلين بقرية العيسوية ويعتقل أحدهم بعد ضربه أمام ابنه.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:59 م
الاحتلال يعتدي على مصلين بقرية العيسوية ويعتقل أحدهم بعد ضربه أمام ابنه.. فيديو شرطى اسرائيلى يضرب مصلى فلسطينى
كتب محمد شعلان

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قامت شرطة الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء بالضرب على بعض المصلين أمام ساحة مسجد الأربعين في قرية العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وعرضت الحساب الرسمي لمركز الاعلام الفلسطيني على "تويتر"، منذ قليل، فيديو التقطه أحد المواطنين للحظة اعتداء قوات الاحتلال على المصلين وطرح أحدهم على الأرض واعتقالهم أمام طفله، حيث ظهر الطفل وهو يبكي على والده في مشهد مؤثر بينما احتضنه المصلين في المكان لتهدئ من روعة بسبب انتهاكات الاحتلال الاسرائيلى.

وفي ذات السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمى، اليوم الثلاثاء، ومنعت دخول الحراس والسدنة دون مبرر؛ فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان، وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن هذا التصرف يأتي إثر التعليمات التي أصدرتها الوزراة و تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة الفلسطينية بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الزوار الأجانب والمصلين والإبقاء على السدنة والحراس التابعين للوزارة على رأس عملهم لمواجهة أي انتهاك لحرمته وقداسته من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا في مدينة الخليل بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

شرطى اسرائيلى يضرب مصلى فلسطينى
شرطى اسرائيلى يضرب مصلى فلسطينى

 

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إغلاق الحرم الإبراهيمي من قبل الاحتلال الاسرائيلي أمام موظفيها ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي نعيش في هذه الأيام.

 

وطالبت المجتمع الدولى بالعمل على منع الاحتلال الإسرائيلى من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل الحرم الإبراهيمي لكنيس يهودي في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به بعرض الحائط.

 

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، طالبت الجمعة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والانتباه إلى استغلال الاحتلال الإسرائيلى لأزمة وباء "كورونا" العالمية لتنفيذ سياساته الاستيطانية، وأدانت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة - بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى ومنظماته المسلحة وعصاباته وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية شهر مارس الجاري، وما زالت متواصلة وتسببت بأضرار جسدية وخسائر فى ممتلكات المواطنين.


الاحتلال

فلسطين

القدس

ضرب مصلين

شرطة الاحتلال

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