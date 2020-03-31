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"الإصابة صفر".. دراسة إيطالية تتوقع توقف انتشار كورونا .. تعرف على الموعد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:54 ص
"الإصابة صفر".. دراسة إيطالية تتوقع توقف انتشار كورونا .. تعرف على الموعد فيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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توقعت دراسة احصائية أن تشهد الفترة ما بين 5 و 16 مايو إنحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم  إيطاليا إلى الصفر.

 

وأظهر التقرير الإحصائي لمعهد إيناودي للاقتصاد والمال (Eief) ، بناءً على البيانات اليومية عن تفشي الجائحة المعلنة حتى 29  مارس الجاري، تقديرات موعد انخفاض حالات الاصابة الى الصفر  لكل اقليم.

 

وذكر التقرير أن منطقة ترينتينو ألتو أديجي سوف تكون الاولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 أبريل المقبل، تليها في 7 من نفس الشهر أقاليم ليجوريا وأومبريا وبازيليكاتا ، ومن ثم فالي دي أوستا (8 أبريل) ، بوليا (9 أبريل) ، فريولي فينيزيا جوليا (10 أبريل) ، أبروتسو (11 أبريل) ، فينيتو وصقلية (14 أبريل) ، بييمونتي (15 أبريل) لاتسيو (16 أبريل) ، كالابريا (17 أبريل) ، كامبانيا (20 أبريل) ، لومبارديا (22 أبريل) ، إميليا رومانيا (28 أبريل) ،  وأخيرا اقليم توسكانا في 5 مايو، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية 

 

وعلى الرغم من تجاوز الاصابات بفيروس كورونا في ايطاليا لحاجز100.000حالة ايجابية، الا أن البيانات أكدت تراجع وتيرة الانتشار، بينما تم تسجيل 812 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 11591 ضحية منذ بدء الازمة الصحية بالبلاد في الثلث الاخير من الشهر الماضي.

 

وأعلن رئيس هيئة الدفاع المدني، جوليو بوريللي، مساء الاثنين خلال مؤتمره اليومي حول حالة طوارئ كورونا أن اجمالي الاصابات المسجلة، بما فيها تلك الخاصة بالضحايا والمتعافين، بلغت 101739 اصابة . وأشار الى أنه تم رصد 1648 مريض جديد بالوباء (بالأمس كان العدد 3815 مريض جديد).

 

ولكن عدد ضحايا الفيروس في ازدياد-حسب بوريللي- حيث تمت اضافة 812 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (بالامس كانوا 756) ، ليصل العدد الإجمالي  للوفيات إلى 11591.

 

وانضم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 1590 شخصا الى المتعافين (أمس كانوا 646)، وهو أكبر عدد يسجل منذ بداية الازمة،  ليبلغ عددهم الاجمالي 14،620.

 


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

اوروبا

انحسار الوباء

الوباء

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