اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:07 م
خالد صلاح
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إصابة والى ولاية معسكر الجزائرية بفيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:48 م
إصابة والى ولاية معسكر الجزائرية بفيروس كورونا مصابون بفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن عبد الخالق صيودة والى ولاية معسكر (شمال غرب) أصيب بفيروس كورونا ويتلقى حاليا العلاج، وقالت وزارة الداخلية الجزائرية فى بيان اليوم إنه "اثر تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى مفادها وفاة والى معسكر عبد الخالق صيودة بعد اصابته بفيروس كورونا فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنفى هذه الاشاعات وتؤكد أنه يتلقى العلاج على غرار باقى المواطنين الذين أصيبوا بهذا الفيروس والذين نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل".
 
ويعد صيودة، أول مسئول جزائرى يصاب بهذا الفيروس، الذى أصاب حتى مساء أمس 584 شخصا، بالإضافة إلى 35 حالة وفاة، وفقا لحصيلة رسمية.
 
يذكر أن، ولاية معسكر تعد من أهم المدن بالغرب الجزائرى ومن أقدمها، وهى مسقط رأس الأمير عبد القادر أحد القادة التاريخيين بالجزائر.
 
وكان عبد العزيز جراد الوزير الأولى "رئيس الوزراء" الجزائرى، قد أعلن فى وقت سابق، أن الدولة لن تترك جزائريا واحدا بدون مساعدة فى هذه الظروف التى تمر بها الجزائر بسبب تفشى فيروس كورونا.
 
وقال جراد فى تصريحات خلال زيارته لمستشفى فرانز فانون بولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) "نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التى وضعتها الدولة إذا ما أضفنا لها هبة التضامن التلقائى الذى عبر عنه المواطنون في ولاية البليدة وعبر كامل البلاد لن نترك جزائريا واحدا بدون مساعدة"، مشددا على أن الدولة الجزائرية وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن نتخلى عن أى أسرة جزائرية مهما كان مكانها في الجبال أو في المدن أو في القرى أو في الصحراء".
 
وأضاف أنه "تم وضع آليات للتضامن بفروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة وللتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر من تحصيل مصدر قوتهم اليومي"، وقال "إذا ما حشدنا الجهود معا متحدين ومتضامنين سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية".

 


الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

الداخليه الجزائريه

والى ولايه معسكر

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