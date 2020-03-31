إصابة والى ولاية معسكر الجزائرية بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن عبد الخالق صيودة والى ولاية معسكر (شمال غرب) أصيب بفيروس كورونا ويتلقى حاليا العلاج، وقالت وزارة الداخلية الجزائرية فى بيان اليوم إنه "اثر تداول معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى مفادها وفاة والى معسكر عبد الخالق صيودة بعد اصابته بفيروس كورونا فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنفى هذه الاشاعات وتؤكد أنه يتلقى العلاج على غرار باقى المواطنين الذين أصيبوا بهذا الفيروس والذين نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل".

ويعد صيودة، أول مسئول جزائرى يصاب بهذا الفيروس، الذى أصاب حتى مساء أمس 584 شخصا، بالإضافة إلى 35 حالة وفاة، وفقا لحصيلة رسمية.

يذكر أن، ولاية معسكر تعد من أهم المدن بالغرب الجزائرى ومن أقدمها، وهى مسقط رأس الأمير عبد القادر أحد القادة التاريخيين بالجزائر.