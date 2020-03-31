إصابة كريس كومو المذيع بـ CNN شقيق حاكم نيويورك بفيروس كورونا... اعرف التفاصيل

كتب هيثم سلامة

أصيب كريس كومو، المذيع بقناةCNN الأمريكية، شقيق حاكم نيويورك أندرو كومو، بفيروس كورونا، حيث شعر بحمى وقشعريرة وضيق في التنفس، بعد مقابلته عددا من الأشخاص أثبتت إصابتهم بالفيروس، بعد أن قاموا بالفحوصات خلال الأيام الماضية، حيث يعزل نفسه في قبو بمنزله، أملا ألا يكون نقل العدوى لزوجته وأطفاله.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أن كومو أكد أنه تقابل خلال الأيام الأخيرة عددا من الأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا COVID-19.



كريس كومو

وأوضح التقرير أن كريس كومو يعزل نفسه عن زوجته وأطفاله في منزله وسيستمر في تصوير برنامجه المسائي على شبكة CNN من هناك.





وقال عبر حسابه على تويتر:'آمل فقط أنني لم أنقل العدوى للأطفال وكريستينا. هذا سيجعلني أشعر بالسوء من هذا المرض.. أنا في الحجر الصحي في الطابق السفلي مما يجعل بقية الأسرة تبدو سعيدة!.. سأقوم بعملى من هنا.. سوف نتغلب على كل هذا من خلال كوننا أذكياء وصارمين".

يشار إلى أنه نشبت مناقشة حادة بين مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية كريس كومو وأخيه الأكبر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو على الهواء مباشرةً، بسبب اختلاف وجهات نظر بينهما حول الإجراءات الرسمية لمكافحة انتشار وباء كورونا، وانتهت المشاحنة بطلب المذيع من أخيه الاتصال بأمه، ليصبح الشجار عائلياً، ويناقش فيه أياً منهما الابن المفضل لوالدتهما.