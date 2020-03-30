34 مكتب بريد وبدائلها لصرف المعاشات بسوهاج للوقاية من فيروس كرونا

سوهاج محمود مقبول

حددت الإدارة العامة للبريد بمحافظة سوهاج 34 ملحقا لصرف المعاشات للمستحقين على مستوى المحافظة وفى هذا السياق وجه وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومكاتب البريد، والإدارات التعليمية، ومراكز الشباب، والمنطقة الأزهرية، ومديرية أمن سوهاج، كلا في نطاق اختصاصه للتوسع في صرف المعاشات بالمدارس، والأندية، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية"، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يبدأ الصرف اعتبارا من يوم الأربعاء 1 أبريل 2020م.

اليوم السابع يقدم للقارئ أماكن وأسماء تلك المكاتب على مستوى المحافظة والعناوين الخاصة بها للتسهيل على أصحاب المعاشات عملية الصرف وعدم التكدس تعرف عليها.

1 – مكاتب مركز ومدينة سوهاج " وتضم مكتب بريد سوهاج الرئيسي يصرف من مدرسة اللواء نبيل فراج، مكتب بريد المحامدة البحرية يصرف من معهد المحامدة الإبتدائي الأزهري، مكتب بريد أحمد ضيف الله يصرف من معهد قلفاو الابتدائي الأزهري، مكتب بريد أولاد نصير يصرف من مدرسة أولاد نصير الإبتدائية.

2 - مركز ومدينة المراغة ويضم " مكتب بريد المراغة فرعي يصرف من مدرسة محمد عبد المطلب، مكتب بريد بناويط يصرف من مدرسة بناويط الإبتدائية، مكتب بريد باصونة يصرف من مدرسة باصونة الإعدادية، مكتب بريد أولاد اسماعيل يصرف من مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية.

3 - مركز ومدينة أخميم وتضم " مكتب بريد أخميم فرعي يصرف من معهد فتيات أخميم الأزهري، مكتب بريد نيدة يصرف من مركز شباب نيدة، ومكتب بريد ابار الوقف يصرف من مدرسة ابار الوقف الإعدادية، مكتب بريد ابار الملك يصرف من مدرسة ابار الملك الابتدائية.

4 - مركز ومدينة ساقلتة ويضم " مكتب بريد الصوامعة شرق يصرف من مدرسة مؤسسة الصوامعة شرق، مكتب بريد سفلاق يصرف من مدرسة الثورة الإعدادية بنات، مكتب بريد ساقلتة يصرف من مدرسة بني واصل الابتدائية، مكتب بريد فاو جلي يصرف من مدرسة فاو، مكتب بريد العوامية يصرف من مدرسة الشهيد حمدي الابتدائية، مكتب بريد الكتاكتة يصرف من مدرسة رمضان علي الابتدائية".

5- مركز ومدينة البلينا يضم " مكتب بريد أولاد عليو يصرف من مركز شباب أولاد عليو، وفي مركز ومدينة المنشاة " مكتب بريد المنشاة الرئيسي، والفرعي يصرف من مدرسة أسماء بنت أبي بكر الصديق الإعدادية بنات".

6 مركز ومدينة طهطا يضم " مكتب بريد ساحل طهطا يصرف من معهد ساحل طهطا الإعدادي، مكتب بريد طهطا فرعي يصرف من مدرسة الصنايع بنين، مكتب بريد الصفيحة يصرف من مدرسة مجمع الصفيحة، مكتب بريد صلاح سالم يصرف من مدرسة الشهيد علاء البنا الابتدائية، مكتب بريد شطورة يصرف من مدرسة شطورة الإعدادية بنات، مكتب بريد بنجا يصرف من مدرسة بنجا الإعدادية، مكتب بريد طهطا الرئيسي يصرف من معهدالشيخ محمود عنبر الإعدادي، مكتب بريد الطليحات يصرف من مكتب بريد مدرسة الطليحات الابتدائية، مكتب بريد نزلة القاضي يصرف من مجمع مدارس نزلة القاضي، مكتب بريد بني حرب يصرف من معهد أحمد عيسى الأزهري.

7 - مركز ومدينة جرجا يضم " مكتب بريد البربا يصرف من مجمع البربا الابتدائي، وفي مركز ومدينة جهينة " مكتب بريد جهينة الغربية الرئيسي يصرف من مركز شباب جهينة، مكتب بريد جهينة الغربية فرعي يصرف من مدرسة الثانوية التجارية".