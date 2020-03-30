اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

10 أعضاء بنقابة الأطباء البيطريين يطالبون بمجلس طارئ لتغيير هيئة المكتب

الإثنين، 30 مارس 2020 08:34 م
10 أعضاء بنقابة الأطباء البيطريين يطالبون بمجلس طارئ لتغيير هيئة المكتب نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر 10 أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيان، تحت بعنوان "شباب مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين"، لدعوة الدكتور خالد العامرى النقيب العام، لعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة، لانتخاب هيئة مكتب جديدة لمجلس النقابة، لتصريف الأعمال لحين الانتهاء من الانتخابات المؤجلة، وصرف مستحقات الإعانات المتأخرة وتنفيذ طلبات الأطباء البيطريين.
 
وطالب أعضاء مجلس النقابة، بوقف جميع تصريحات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ودعوة النقيب العام لاختيار أحد أعضاء المجلس، ممن لن يخوضوا الانتخابات كمتحدث رسمي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ودعوة المجلس لفتح تحقيق فيما نسب لبعض أعضائه من تصريحات وبيانات والتي من شأنها أثارة البلبلة لدي الرأي العام البيطري واطلاع الأطباء البيطريين على نتائج التحقيقات كاملة، داعيين باقى أعضاء المجلس للانضمام لفريق شباب المجلس لخدمة البيطريين.
 
ودعوا جموع الأطباء البيطريين لتجنب اي صراعات، والوقوف على قلب رجل واحد خلف شباب أعضاء المجلس المنتخبين، في مجلس النقابة العامة في هذا الظرف الدقيق، الذي تمر به مهنة الطب البيطرى، ومصر، والتي تحتاج تكاتف الجميع.
 
وتضم مجموعة شباب أعضاء مجلس نقابة البيطريين، كل من محمد فكري القرش، مقرر لجنتي التنمية البشرية والتطوير المهني، شرف الدين فيصل شرف، أمين عام اللجان المتخصصة ومقرر لجنة تنمية الموارد، الحسيني محمد عوض، رئيس لجنتي المنشآت البيطرية وحقوق الحيوان، محمد اشرف عويس، آمين الشباب، حمدي أحمد شاكر، مدير صندوق التكافل وممثل قطاع جنوب الصعيد، محمد صدقي دهمش، رئيس لجنتي الاسكان والمحاجر، محمد نبيل جمعة، مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات، محمد شفيق محمد الهادي، الأمين العام المساعد، أحمد جمال الغندور، مقرر اللجنة الاجتماعية، يوسف مصطفى العبد، رئيس لجنة الأدوية والشركات.

نقابة البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين

نقيب البيطريين

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب البيطريين يعلن وفاة طبيب مصرى بفيروس كورونا فى السعودية

السبت، 28 مارس 2020 01:01 م

نقيب البيطريين يطالب العيادات الالتزام بمواعيد حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:17 م

نقيب البيطريين: أعضاء النقابة يشاركون بحملات تطهير المرافق ضد كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:00 ص

نقيب البيطريين: ننتظر طرح قانون الصحة البيطرية للمناقشة بالبرلمان

الإثنين، 20 يناير 2020 03:00 ص

صور.. نقيب البيطريين: افتتاح 13 مركز علمى للتدريب بالمحافظات خلال شهر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:00 م

نقيب البيطريين: 50% من الدواء مغشوش وتحرير 2000 محضر غلق لمراكز بيع

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 03:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة