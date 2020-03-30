10 أعضاء بنقابة الأطباء البيطريين يطالبون بمجلس طارئ لتغيير هيئة المكتب

كتبت آية دعبس

أصدر 10 أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيان، تحت بعنوان "شباب مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين"، لدعوة الدكتور خالد العامرى النقيب العام، لعقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة، لانتخاب هيئة مكتب جديدة لمجلس النقابة، لتصريف الأعمال لحين الانتهاء من الانتخابات المؤجلة، وصرف مستحقات الإعانات المتأخرة وتنفيذ طلبات الأطباء البيطريين.

وطالب أعضاء مجلس النقابة، بوقف جميع تصريحات أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ودعوة النقيب العام لاختيار أحد أعضاء المجلس، ممن لن يخوضوا الانتخابات كمتحدث رسمي لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ودعوة المجلس لفتح تحقيق فيما نسب لبعض أعضائه من تصريحات وبيانات والتي من شأنها أثارة البلبلة لدي الرأي العام البيطري واطلاع الأطباء البيطريين على نتائج التحقيقات كاملة، داعيين باقى أعضاء المجلس للانضمام لفريق شباب المجلس لخدمة البيطريين.

ودعوا جموع الأطباء البيطريين لتجنب اي صراعات، والوقوف على قلب رجل واحد خلف شباب أعضاء المجلس المنتخبين، في مجلس النقابة العامة في هذا الظرف الدقيق، الذي تمر به مهنة الطب البيطرى، ومصر، والتي تحتاج تكاتف الجميع.

وتضم مجموعة شباب أعضاء مجلس نقابة البيطريين، كل من محمد فكري القرش، مقرر لجنتي التنمية البشرية والتطوير المهني، شرف الدين فيصل شرف، أمين عام اللجان المتخصصة ومقرر لجنة تنمية الموارد، الحسيني محمد عوض، رئيس لجنتي المنشآت البيطرية وحقوق الحيوان، محمد اشرف عويس، آمين الشباب، حمدي أحمد شاكر، مدير صندوق التكافل وممثل قطاع جنوب الصعيد، محمد صدقي دهمش، رئيس لجنتي الاسكان والمحاجر، محمد نبيل جمعة، مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات، محمد شفيق محمد الهادي، الأمين العام المساعد، أحمد جمال الغندور، مقرر اللجنة الاجتماعية، يوسف مصطفى العبد، رئيس لجنة الأدوية والشركات.