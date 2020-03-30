وصول السفينة الطبية "كومفورت" إلى نيويورك لإنقاذ المدينة من كورونا

أعلنت قناة العربية الاخبارية، خبر عاجل،منذ قليل، بوصول السفينة الطبية "كومفورت" إلى نيويورك.
وحسب ما نقلته قناة العربية، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن وصول أكبر مستشفى عسكري عائم بأمريكا، والمتمثلة في سفينة البحرية الأمريكية "كومفورت"، التي من المتوقع أن ترسو في المدينة اليوم، ستوفر "دفعة معنوية" قوية للناس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأضاف: أن "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك في ساعة حاجتنا، هذا أمر مثير مهم لهذه المدينة".
وستساعد السفينة على تخفيف العبء عن المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا.
وسيتم استخدامها لنقل مرضى إليها لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.
وتحتوي السفينة على 12 غرفة عمليات مجهزة تجهيزًا كاملًا ، و 1000 سرير، علاوة على خدمات الأشعة ، والمختبر الطبي ، والصيدلية ، ومختبر البصريات ، والمسح الضوئي CAT ومصنعين لإنتاج الأكسجين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة