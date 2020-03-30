وصول السفينة الطبية "كومفورت" إلى نيويورك لإنقاذ المدينة من كورونا

وأضاف: أن "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك في ساعة حاجتنا، هذا أمر مثير مهم لهذه المدينة".وتابع: "يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية. إنه مؤثر للغاية ومهم لنا جميعًا. نحن بحاجة للمساعدة".وستساعد السفينة على تخفيف العبء عن المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا.وسيتم استخدامها لنقل مرضى إليها لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.وتحتوي السفينة على 12 غرفة عمليات مجهزة تجهيزًا كاملًا ، و 1000 سرير، علاوة على خدمات الأشعة ، والمختبر الطبي ، والصيدلية ، ومختبر البصريات ، والمسح الضوئي CAT ومصنعين لإنتاج الأكسجين.