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وزير داخلية بلجيكا: السجن عامين لكل من يبصق أو يسعل عمدا فى وجه رجل أمن

الإثنين، 30 مارس 2020 07:41 م
وزير داخلية بلجيكا: السجن عامين لكل من يبصق أو يسعل عمدا فى وجه رجل أمن الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى

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توعد وزير الداخلية البلجيكى بيتر دو كريم، بفرض أقصى العقوبات على أى شخص يسعل عمداً أو يبصق فى وجه ضباط الشرطة، وخاصة بعد عدد الشكاوى التى يتقدم بها رجال الشرطة من كم الاعتداءات التى تواجههم أثناء أداء واجبهم المهنى والوطنى خاصة منذ فرض تدابير الحجر الصحي على البلجيكيين لمواجهة انتشار وتفشى وباء كورونا.

وقال دو كريم، اليوم الاثنين، في إجتماع لمجلس الوزراء، "نرغب فى أن يتم منع هذا النوع من التصرفات بأقصى قدر ممكن."

وكانت هناك عدة تقارير في الأيام الأخيرة عن حالات بصق فيها الناس عن قصد أو سعلوا تجاه ضباط الشرطة، خاصةً عندما يتدخلون لضمان الامتثال لقواعد المسافة الاجتماعية التى إتخذت لوقف جائحة فيروس كوفيد-19.

قال الوزير البلجيكى " انه سلوك غير مقبول وغير مفهوم على الإطلاق أن يعامل رجالنا الذين هم على الخطوط الأمامية في مكافحة إنتشار الفيروس بهذه الطريقة من قبل هذه الأنواع من الأفراد ".

ووفقاً لمنشور حديث من كلية المحاماة العامة، يعاقب أي شخص يدعي كذبًا أنه مصاب أو يسعل أو يعطس في وجه شخص آخر عن قصد بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين.

وقال الوزير، أنه ستتم معاقبة أي شخص يسعل أو يعطس عن قصد بالطعام بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

كورونا

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